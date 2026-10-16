التشكيل المتوقع لبيراميدز بمواجهة المريخ بانتيو في دوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق بيراميدز نظيره المريخ بنتيو اليوم الجمعة على استاد جوبا الدولي في عاصمة جنوب السودان في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع ان يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، ناصر ماهر، مصطفى زيكو، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والمريخ بانتيو اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، على استاد جوبا الدولي بجنوب السودان، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية

وتنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط طموحات من بيراميدز لتحقيق الفوز ووضع قدم في الدور المقبل.