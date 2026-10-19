اللوائح هي الحل.. سيف زاهر يتساءل عن مصير طلب الزمالك الاستماع إلى محادثات الفار

تحدث الإعلامي سيف زاهر عن أزمة نادي الزمالك مع اتحاد الكرة، بشأن طلب الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في مباراة القمة أمام الأهلي، مؤكدًا أن لجنة الحكام وافقت على طلب النادي، بينما جاء الرفض من اتحاد الكرة، مشيرًا إلى صعوبة الموقف الذي يواجهه مجلس إدارة الزمالك في ظل الأزمات المتلاحقة، خاصة على المستوى المادي.

الزمالك

وقال سيف زاهر، عبر قناة «أون سبورت»، إن الأزمات داخل الكرة المصرية تتجدد باستمرار، موضحًا أن الحل يكمن في تطبيق اللوائح، وليس الاكتفاء بالتهدئة أو التصريحات، مضيفًا أن أزمة التحكيم عقب مباراة الأهلي والزمالك أثارت تساؤلات بشأن مدى تأثير القرارات التحكيمية في نتيجة اللقاء.

وأشار إلى اختلاف الآراء حول مستوى الحكم الذي أدار المباراة، موضحًا أن هناك من يرى أن مستواه كان متواضعًا، بينما يرى آخرون أنه قدم أداءً جيدًا، لافتًا إلى أن معايير التحكيم تختلف من دوري إلى آخر، رغم وجود قانون ثابت يحكم اللعبة.

وأضاف أن الزمالك طلب الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو، ومنح اتحاد الكرة مهلة 48 ساعة للرد، معتبرًا أن صدور البيان وضع إدارة النادي أمام تساؤلات بشأن الخطوات التي ستتخذها بعد انتهاء المهلة، خاصة أن تحديد موعد للرد قد يعكس وجود تحركات أو قرارات منتظرة من جانب النادي.

وأوضح زاهر أن اتحاد الكرة فاجأ الجميع برده على طلب الزمالك، مشيرًا إلى أن الواقعة أعادت إلى الأذهان أزمة الأهلي السابقة عقب مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، عندما طلب النادي الاستماع إلى التسجيلات، في ظل وجود ضوابط بشأن المسؤولين المسموح لهم بحضور مثل هذه الإجراءات.

ولفت إلى أنه سبق أن سأل عصام عبد الفتاح عن إمكانية استماع الزمالك إلى تسجيلات تقنية الفيديو، وكان رد الأخير أن الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة إليه، مؤكدًا أن لجنة الحكام وافقت على الطلب، بينما جاء الرفض من اتحاد الكرة.

وتساءل زاهر عن رد فعل إدارة الزمالك بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة، مؤكدًا أنه لا يستطيع توقع الخطوات المقبلة للنادي، في ظل تعقيدات المشهد والأزمات المتعددة التي يواجهها.

سيف زاهر يتحدث عن الأزمات المالية داخل الزمالك

وتطرق الإعلامي إلى الأوضاع داخل نادي الزمالك، موضحًا أن المشكلات المالية أصبحت عاملًا أساسيًا في كثير من الأزمات التي يشهدها النادي، مشيرًا إلى أن بعض الظروف قد تكون خارجة عن إرادة مجلس الإدارة.

وأكد زاهر أنه يجد صعوبة في تقييم أداء مجلس إدارة الزمالك بصورة قاطعة، سواء عند الإشادة ببعض القرارات أو انتقادها، في ظل عدم وضوح جميع التفاصيل المتعلقة بالوضع المالي وقدرة الإدارة على معالجة الملفات العالقة، بما في ذلك أزمة إيقاف القيد.

وضرب مثالًا بما حدث مع فريق كرة السلة بالنادي، بعدما خاض الزمالك مباراة أمام أصحاب الجياد وحقق الفوز، رغم غياب عدد من اللاعبين، موضحًا أن الفريق عقد جلسة مع حسين لبيب، رئيس النادي، الذي سبق أن قدم وعودًا للاعبين، لكن ثمانية لاعبين فقط شاركوا في المباراة، بعدما غادر بقية أفراد الفريق، وفقًا لما ذكره.

وتساءل زاهر عن كيفية تعامل إدارة الزمالك مع الموقف، وما إذا كان ينبغي مكافأة اللاعبين الذين استمروا وشاركوا في المباراة، وكيفية التعامل مع اللاعبين الذين غادروا، خاصة في ظل الحديث عن مستحقات مالية لم يحصلوا عليها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة الموقف الذي يواجهه الزمالك، مشيرًا إلى أن الإدارة مطالبة بالموازنة بين تطبيق القواعد داخل الفرق الرياضية ومراعاة حقوق اللاعبين المالية، في ظل الأزمات المتلاحقة التي يمر بها النادي.