غياب أونواتشو يشعل التحدي.. هل يقود محمد صلاح طرابزون لإسقاط بشكتاش؟

تتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي الذي يستعد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام بشكتاش مساء اليوم على ملعب «بابارا بارك» ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على المراكز الأولى.

ويخوض طرابزون المواجهة بطموحات كبيرة مدعومًا بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة في الوقت الذي تتزايد فيه الآمال الجماهيرية حول قدرة صلاح على مواصلة عروضه القوية بعدما خطف الأضواء في قمة جلطة سراي الأخيرة وقاد فريقه إلى انتصار عريض بأربعة أهداف سجل منها ثلاثة أهداف ليؤكد قيمته الكبيرة في حسابات الفريق الهجومية.

لكن مواجهة بشكتاش تحمل تحديًا مختلفًا أمام النجم المصري ورفاقه في ظل غياب المهاجم النيجيري بول أونواتشو بسبب الإصابة وهو ما يفرض على الجهاز الفني بقيادة توماس رييس البحث عن حلول هجومية بديلة للحفاظ على القوة التهديفية للفريق في واحدة من أهم مباريات الموسم حتى الآن.

صلاح يبحث عن تكرار ليلة جلطة سراي

يدخل محمد صلاح مواجهة بشكتاش مدفوعًا برغبة قوية في مواصلة التألق بعدما قدم واحدة من أبرز مبارياته بقميص طرابزون أمام جلطة سراي حين سجل ثلاثة أهداف في الانتصار الكبير الذي حققه فريقه بنتيجة 4-0 خلال الجولة السادسة.

ولم يكن تألق صلاح في تلك المواجهة مجرد إضافة رقمية إلى سجله التهديفي بل منح طرابزون دفعة معنوية مهمة وأكد قدرة النجم المصري على صناعة الفارق في المباريات الكبرى خاصة عندما تتجه الأنظار إليه باعتباره أحد أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها الفريق في حسم المواجهات الصعبة.

ويطمح قائد منتخب مصر إلى استثمار هذه الحالة الفنية المميزة أمام بشكتاش وتكرار حضوره المؤثر في المباريات الكبيرة خصوصًا أن المواجهة تأتي أمام منافس مباشر في جدول الترتيب ما يجعل التسجيل والفوز هدفين متلازمين بالنسبة إلى الفريق التركي.

وتزداد أهمية المباراة بالنسبة إلى صلاح في ظل المنافسة على لقب هداف الدوري التركي إذ يتساوى النجم المصري مع الكوسوفي فيدات موريكي مهاجم فناربخشة والنيجيري جيفت أوربان لاعب آميد سبورتيف برصيد 7 أهداف لكل منهم مع امتلاك صلاح مباراة أقل وفقًا للأرقام الواردة قبل اللقاء.

ويمنح هذا الوضع النجم المصري فرصة لتعزيز موقعه في سباق الهدافين خاصة إذا نجح في استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى بشكتاش لكنه يدرك في الوقت نفسه أن الأولوية ستكون لمساعدة فريقه على تحقيق الفوز في ظل أهمية النقاط الثلاث في حسابات المنافسة على القمة.

غياب أونواتشو يربك حسابات طرابزون

تلقى طرابزون سبور ضربة مؤثرة قبل مواجهة بشكتاش بعدما تأكد غياب مهاجمه النيجيري بول أونواتشو إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كوبس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويمثل غياب أونواتشو تحديًا واضحًا للجهاز الفني في ظل أهمية المهاجم النيجيري في المنظومة الهجومية وما يفرضه غيابه من ضرورة إعادة توزيع الأدوار داخل الخط الأمامي خصوصًا أمام منافس يمتلك القدرة على استغلال أي تراجع في الفاعلية الهجومية.

ويجد المدرب توماس رييس نفسه أمام اختبار مهم لاختيار البديل الأنسب بما يحافظ على التوازن بين التحركات داخل منطقة الجزاء والقدرة على استغلال الفرص مع محاولة عدم تحميل صلاح وحده مسؤولية قيادة الهجوم.

وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى فرانكولينو دجو الذي قدم أوراق اعتماده بقوة خلال مواجهة كوبس بعدما شارك بديلًا لأونواتشو ونجح في تسجيل هدفين ليمنح الجهاز الفني خيارًا هجوميًا مهمًا قبل المواجهة المرتقبة.

ثنائية صلاح ودجو.. السلاح الذي يعول عليه طرابزون

في ظل غياب أونواتشو قد تتحول العلاقة الهجومية بين محمد صلاح وفرانكولينو دجو إلى أحد أهم مفاتيح اللعب أمام بشكتاش خاصة بعد المردود الذي قدمه الثنائي خلال المباريات الأخيرة.

فقد ظهر اللاعبان بصورة إيجابية في مواجهة جلطة سراي وأسهمت تحركاتهما وقدرتهما على استغلال المساحات في منح طرابزون أفضلية هجومية واضحة كما قدم دجو دفعة إضافية للفريق بعدما سجل هدفين خلال مواجهة كوبس الفنلندي.

ويأمل الجهاز الفني أن تتواصل هذه الفاعلية أمام بشكتاش من خلال الاستفادة من قدرة صلاح على التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص إلى جانب وجود دجو داخل المناطق الهجومية بما يتيح للفريق تنويع أساليبه في الوصول إلى المرمى.

صراع المراكز الأولى يمنح مواجهة بشكتاش أهمية مضاعفة

يدخل طرابزون سبور المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل واحد مقابل خسارتين خلال أول 7 مباريات.

وفي المقابل يحتل بشكتاش المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 7 مباريات ما يجعل مواجهة الفريقين ذات أهمية مباشرة في سباق المراكز المتقدمة إذ يمكن لنتيجتها أن تؤثر على ترتيب المنافسين في المرحلة الحالية من المسابقة.

وتتصدر جلطة سراي جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 8 مباريات وهو ما يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة إلى طرابزون الذي يحتاج إلى الفوز من أجل الاقتراب من فرق المقدمة وعدم السماح للفارق بالاتساع خلال الجولات المقبلة.

أما بشكتاش فيدخل اللقاء بطموح الحفاظ على موقعه المتقدم وتوسيع الفارق مع منافسه ما يفرض على أصحاب الأرض تقديم مباراة قوية على المستويين الهجومي والدفاعي مع تجنب الأخطاء التي قد تمنح الفريق الضيف فرصة فرض سيطرته.