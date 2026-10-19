مبابى أفضل لاعب في ريال مدريد وإشبيلية

توج الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إشبيلية، بالجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على إشبيلية برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء السبت.

وحسب ما ذكره الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني " الليجا"، فإن مبابي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية بعدما سجل هدفين لفريقه خلال اللقاء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.



ويواجهه ريال مدريد لايبزيج الألماني مساء يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالى 2026-2027.