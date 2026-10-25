أبو ريدة يستقبل وفد «فيفا» لمناقشة مشروعات «فيفا للأمام» والحوكمة المالية وتنظيم ورشة عمل لنظام الانتقالات الدولية (TMS)

استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، في إطار زيارة رسمية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات «فيفا للأمام» (FIFA Forward)، والحوكمة المالية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل متخصصة لنظام الانتقالات الدولية (TMS).

وتُعقد الاجتماعات بالتنسيق مع الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، وبمشاركة الإدارات المالية وإدارة شئون اللاعبين، لمتابعة مشروعات «فيفا للأمام» ومراجعة ملفات الحوكمة المالية، وبحث الإجراءات المتعلقة بتطوير منظومة العمل المالي والإداري، فضلًا عن مناقشة الجوانب الفنية الخاصة بنظام الانتقالات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وتستمر أعمال وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم في مصر اعتبارًا من اليوم الأحد 25 أكتوبر وحتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وتشمل سلسلة من الاجتماعات الفنية والإدارية والتنسيقية مع الأمين العام والإدارات المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بما يدعم تعزيز التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري وتطوير آليات العمل وفقًا للمعايير المعتمدة من «فيفا».