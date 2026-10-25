قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو
بأعلام فلسطين.. متظاهرون يقتحمون الكولوسيوم الروماني خلال احتجاجات إيطاليا
الزمالك يفرض عقوبة مالية ضخمة على فتوح والزناري وشريف بعد واقعة السهر في رواندا | خاص
كابوس انقطاع الإنترنت يهدد العالم.. إيران تلوّح بتخريب كابلات الاتصالات البحرية والخليج في دائرة الخطر
القنصلية المصرية بالرياض تتابع أوضاع المصابين في الاعتداءات الحوثية وتقدم الدعم اللازم
بصورة قنبلة نووية فوق تل أبيب.. نتنياهو يثير الجدل برسالة عن إيران
الدولار ينقذ المعدن الأصفر في مصر .. والجنيه الذهب يرتفع فوق الـ 50 ألفًا مُجددًا
منظمة غير حكومية: حسابات موالية لروسيا عملت على «تأجيج» الغضب الفرنسي قبيل الاحتجاجات الحاشدة
علي جمعة: الزهد أن تكون الدنيا في يدك فلا تفسد قلبك وإن ذهبت عنك فلا تأخذ معها قلبك
ميسي يخسر سباق درع المشجعين مع إنتر ميامي أمام ريد بولز
جيش الاحتلال ينفذ سلسلة تفجيرات في جنوب لبنان
برنامج قومي للإسكان.. تفاصيل مليون وحدة سكنية جديدة بتريليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة يستقبل وفد «فيفا» لمناقشة مشروعات «فيفا للأمام» والحوكمة المالية وتنظيم ورشة عمل لنظام الانتقالات الدولية (TMS)

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، في إطار زيارة رسمية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات «فيفا للأمام» (FIFA Forward)، والحوكمة المالية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل متخصصة لنظام الانتقالات الدولية (TMS).

وتُعقد الاجتماعات بالتنسيق مع الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، وبمشاركة الإدارات المالية وإدارة شئون اللاعبين، لمتابعة مشروعات «فيفا للأمام» ومراجعة ملفات الحوكمة المالية، وبحث الإجراءات المتعلقة بتطوير منظومة العمل المالي والإداري، فضلًا عن مناقشة الجوانب الفنية الخاصة بنظام الانتقالات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وتستمر أعمال وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم في مصر اعتبارًا من اليوم الأحد 25 أكتوبر وحتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وتشمل سلسلة من الاجتماعات الفنية والإدارية والتنسيقية مع الأمين العام والإدارات المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بما يدعم تعزيز التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري وتطوير آليات العمل وفقًا للمعايير المعتمدة من «فيفا».

المهندس هاني أبو ريدة هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للأمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

الزمالك

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

صورة الملف

اخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الأرصاد..

الإعلامية مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تطلق برنامج «النهار بليل» قريبًا على شاشة النهار لايف

صورة ارشيفية

بعد إعلانها في منتدى مصر 2026.. إعفاء مزارعي الأرز من غرامات تبديد المياه والمخالفات السابقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد