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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد ثنائية في الكلاسيكو.. مبابي يصل إلى 100 هدف بقميص ريال مدريد

مبابي
مبابي
رباب الهواري

واصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، كتابة التاريخ بقميص الفريق الملكي، بعدما وصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته مع النادي في جميع المسابقات، عقب تألقه خلال مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

وقدم مبابي أداءً مميزًا خلال المواجهة التي أقيمت مساء الأحد 25 أكتوبر 2026، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027، ليؤكد مجددًا قيمته الكبيرة داخل صفوف الفريق المدريدي.

مبابي يحسم الكلاسيكو ويقود ريال مدريد للانتصار

ونجح المهاجم الفرنسي في تسجيل هدفين خلال اللقاء، ليساهم بصورة مباشرة في حسم المواجهة لصالح ريال مدريد، في واحدة من أبرز مباريات الموسم، نظرًا لقوة المنافسة التاريخية بين الفريقين ورغبة كل منهما في فرض سيطرته على صدارة الدوري الإسباني.

وجاء تألق مبابي ليمنح جماهير النادي الملكي دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الفوز على الغريم التقليدي في معقله يمثل خطوة مهمة في مشوار المنافسة على لقب الليجا، كما يعكس قدرة النجم الفرنسي على الظهور في المواعيد الكبرى.

100 هدف.. إنجاز جديد في مسيرة مبابي مع الملكي

وبوصوله إلى الهدف رقم 100 بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات، انضم مبابي إلى قائمة الإنجازات المميزة خلال مسيرته مع النادي، بعدما واصل تقديم مستويات قوية منذ انضمامه إلى الفريق، معتمدًا على سرعته الكبيرة وقدراته التهديفية وتحركاته الهجومية.

ويعزز هذا الرقم مكانة مبابي باعتباره أحد أبرز العناصر الهجومية في تشكيلة ريال مدريد، في ظل قدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ومن المنتظر أن يمنح هذا الإنجاز النجم الفرنسي مزيدًا من الثقة خلال المرحلة المقبلة، بينما يواصل ريال مدريد سعيه لتحقيق الانتصارات والمنافسة بقوة على الألقاب، مستفيدًا من التألق التهديفي لنجمه الذي أثبت مجددًا قدرته على قيادة الفريق في المواجهات الكبرى

مبابي ريال مدريد برشلونة الدورى الاسبانى اخبار الرياضة

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