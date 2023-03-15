عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في فئة الـ 3000 جنيه.. مواصفات أحدث موبايل من ريلمي

هاتف Realme C33 2023
هاتف Realme C33 2023

كشفت شركة ريلمي Realme الصينية، عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه بمواصفات جيدة وسعر رخيص.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Realme C33 2023، كأحدث إضافة في محفظة ريلمي منخفضة التكلفة، بمواصفات مشابهة لهاتف العام الماضي Realme C33، ولكن مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر.

 

سعر ومواصفات Realme GT3.. إطلاق نجم هواتف ريلمي بتقنية شحن خارقة

بـ 4900 جنيه.. هاتف منافس من ريلمي يقهر آيفون

 

مواصفات هاتف Realme C33 2023
 

يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme C33 2023، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، مع دقة HD +، تتميز بشق على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Realme C33 2023
 

ويحتوي الجزء الخلفي، بهاتف Realme C33 2023، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، جنبا إلى جنب مع مستشعر العمق بدقة 0.3 ميجابكسل، وفلاش LED.

مواصفات هاتف Realme C33 2023

ويعمل هاتف، بواسطة معالج من نوع Unisoc Tiger T612، المطور من قبل شركة يونيسوك الصينية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128  جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD المخصصة.

مواصفات هاتف Realme C33 2023

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C33 2023، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي يتم شحنها بسرعات تصل إلى 10 وات عبر منفذ microUSB 2.0.

سعر هاتف Realme C33 2023

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C33 2023، في 3 ألوان هي: الذهبي والأزرق والأسود، وهو متاح للبيع على الموقع الرسمي لشركة Realme India، مقابل سعر يبدأ من 121 دولار (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت، بينما تم إدراج الطراز بسعة 4 + 128 جيجابايت، مقابل سعر127 دولار (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري).
 

مواصفات هاتف Realme C33 2023
ريلمي Realme Realme C33 2023 Realme C33 مواصفات هاتف Realme C33 2023 سعر هاتف Realme C33 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

هالاند بالخمسة.. خالد الغندور يثير الجدل بصورة جديدة| ماذا يقصد؟

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير شديد اللهجة من السعودية بشأن طقس اليوم

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

موضوعات متعلقة

بـ5700 جنيه.. موبايل تاتش من نوكيا فيه كل الإمكانات

سعر ومواصفات Nubia Z50 Ultra.. هاتف فلاجشيب بتصميم مميز ينافس سامسونج

لعشاق PS.. تعرف على موعد طرح منصة بلايستيشن 6 من سوني

بإمكانيات مذهلة.. أفضل سمارت ووتش رخيصة الثمن في 2023

ترشيحاتنا

السيسي يشهد اليوم افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

التضخم يهدد أمريكا.. والدولة تتخذ إجراءات آمنة تعمل على جذب العملة الصعبة

حاول تهريب ساعات رولكس بمطار القاهرة.. تعرف على عقوبته في قانون الجمارك

حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام عيني والدهم في السعودية| شاهد

5 ساعات فقط.. السعودية تعلن مواعيد العمل في شهر رمضان|تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوة الحسومات تبلغ ذروتها| تفاصيل انقلاب الطقس.. وهذه المحافظات تعلن الطوارئ

شائعة في منتجات التنظيف.. تحذير من مادة كيميائية تسبب مرضا خطيرا بهذه الدولة

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ