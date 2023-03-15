في فئة الـ 3000 جنيه.. مواصفات أحدث موبايل من ريلمي

كشفت شركة ريلمي Realme الصينية، عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه بمواصفات جيدة وسعر رخيص.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Realme C33 2023، كأحدث إضافة في محفظة ريلمي منخفضة التكلفة، بمواصفات مشابهة لهاتف العام الماضي Realme C33، ولكن مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر.

مواصفات هاتف Realme C33 2023



يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme C33 2023، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، مع دقة HD +، تتميز بشق على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Realme C33 2023



ويحتوي الجزء الخلفي، بهاتف Realme C33 2023، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، جنبا إلى جنب مع مستشعر العمق بدقة 0.3 ميجابكسل، وفلاش LED.

مواصفات هاتف Realme C33 2023

ويعمل هاتف، بواسطة معالج من نوع Unisoc Tiger T612، المطور من قبل شركة يونيسوك الصينية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD المخصصة.

مواصفات هاتف Realme C33 2023

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C33 2023، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي يتم شحنها بسرعات تصل إلى 10 وات عبر منفذ microUSB 2.0.

سعر هاتف Realme C33 2023

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C33 2023، في 3 ألوان هي: الذهبي والأزرق والأسود، وهو متاح للبيع على الموقع الرسمي لشركة Realme India، مقابل سعر يبدأ من 121 دولار (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت، بينما تم إدراج الطراز بسعة 4 + 128 جيجابايت، مقابل سعر127 دولار (أي ما يعادل 3900 جنيه مصري).

