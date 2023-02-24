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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بميزة تصل لأول مرة لأندرو يد.. ريلمي تطور هاتفا شبيها بـ iPhone 14 Pro

ميزة Dynamic Island
ميزة Dynamic Island بهاتف ريلمي

تعمل شركة ريلمي Realme، باستمرار على تطوير منتجاتها الذكية، وتظهر أحدث التسريبات أن الشركة الصينية تطورا هاتفا ذكيا شبيها بأجهزة آبل آيفون 14.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أعلنت شركة ريلمي مؤخرا أنها طورت وظائف مخصصة لميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Islands في الإصدارات الجديدة من واجهة المستخدم الخاصة بها، والتي ستصل لهواتف أندرويد لأول مرة مع إصدار Realme القادم.

 

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ريلمي تطور هاتفا شبيها بـ iPhone 14 Pro


وستكون الميزة ذكية بما يكفي لإخفاء نوتش الكاميرا الأمامية، في تصميم يحاكي “Dynamic Island” الذي قدمته شركة آبل هواتف iPhone 14 Pro، من خلال عرض المعلومات في صندوق أسود عائم وقابل للتكيف.

وكما سيتمكن المستخدمون من رؤية جهاز ضبط الوقت أو عناصر تحكم الوسائط المتعددة أو غيرها من المعلومات ذات الصلة، بطريقة مشابه لما تم دمجه في أشرطة الضبط السريع أو شاشات القفل المعروضة على أجهزة أندرويد.

وستكون جزيرة ريلمي العائمة أول جزيرة ديناميكية تصل بشكل رسمي ضمن إعدادات نظام التشغيل أندرويد، بدلا من تطبيقات الطرف الثالث، ولكن يبقى أن تحذو الشركات المصنعة الأخرى حذوها، من خلال إضافة إعداد "Dynamic Island” ضمن نظام تشغيل هواتفها.

ومن غير الواضح أيضا ما الذي ستطلقه ريلمي على هذه الوظيفة في البرامج الثابتة الخاصة بها، وشارك نائب رئيس الشركة، مادهاف شيث Madhav Sheth، صورا لميزة Dynamic Island في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ولكنه حذفها لاحقا.

تغريدة مادهاف شيث Madhav Sheth توضح صورا لميزة Dynamic Island

وشارك بعض المسربين، مقطع فيديو صغير يوضح كيفية عمل الجزر الديناميكية على هاتف ريلمي المحمول، ومع ذلك، لا يعرض الفيديو الميزة إلا عند توصيل شاحن SuperVOOC السريع، لذلك من المحتمل أن ريلمي لا تزال تختبر الميزة ولم تقرر بعد كيف ستعمل.

ميزة Dynamic Island
ريلمي آيفون 14 Dynamic Islands أندرويد جزيرة ديناميكية Realme

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