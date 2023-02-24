سعر ومواصفات جوال ريلمي V30 في السعودية

تقدم شركة "ريلمي" جوالها الذكي Realme V30 من الفئة المتوسطة بحزمة من المواصفات الجديرة بالإعجاب منها التصميم الرائع الشبيه بهواتف الفلاج شيب والكاميرا الخلفية المزدوجة ومنفذ سماعة الأذن 3.5 مم مع بطارية سعتها كبيرة تستمر معك فترة طويلة بشحنة واحدة، وداعم لـ 5G.

يتورف جوال ريلمي V30 في المملكة العربية السعودية بسعر 669 ريال سعودي مع إصدار ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا رام و 128 جيجا بايت سعة تخزين داخلية. في السطور التالية نرصد التفاصيل الكاملة للجوال.

Realme V30

مواصفات جوال Realme V30

يأتي الجوال بشريحتين اتصال من نوع SIM كارت، كما أنه داعم لشبكات الجيل الخامس مع شاشة عرض حجمها 6.5 بوصة ونوعها IPS LCD تقدم دقة وضوح 720x1600 بيكسل مع كثافة 270 نقطة لكل بوصة، ودرجة سطوع 600 شمعة لكل متر مربع، نسبة الطول إلى العرض 20:9.

يتم تشغيل جوال ريلمي V30 من خلال وحدة معالجة مركزية من ميدياتك ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال فتحة بطاقة microSDXC.

يحزم الجهاز بطارية مدمجة من ليثيوم بوليمر سعتها 5000 مللي أمبير، مع نظام تشغيل أندرويد 12 يمكن ترقيته إلى 13 وواجهة مستخدم Realme UI 3.0 ووزن إجمالي للجهاز 186 جم، مع درجة سمك 8.1 مم.

يأتي جوال "ريلمي" مع كاميرات ثنائية في الخلفية، الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بينما الثانية مستشعر عمق بدقة 0.3 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.8 وقدرة على التصوير بجودة 1080 ميجابيكسل و30 إطار في الثانية، أما الكاميرا الأمامية السيلفي فهي بدقة 5 ميجابيكسل وأيضا تصور مقاطع فيديو بدقة 1080 ميجابيكسل.