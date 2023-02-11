بيشحن في 10 دقايق بس.. ريلمي تطلق الهاتف الأسرع في العالم

أطلقت العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية ريلمي Realme، هاتفا ذكيا جديدا تطلق عليه اسم GT Neo 5، والذي يمتاز بدعم تقنية الشحن الفائق السرعة بقدرة 240 وات، والتي ستشحن الجهاز بنسبة 100 في المائة في أقل من 10 دقائق.

وبحسب ما ذكره موقع "businessinsider"، يمكن لمحول الشحن باستطاعة 240 وات المرفق بعلبة الهاتف، شحن جهاز ريلمي Realme GT Neo 5، من 5 إلى 20 % في 80 ثانية فقط، وإلى 50 % في 4 دقائق وشحنه بالكامل بنسبة 100 % في أقل من 10 دقائق فقط.

ريلمي تطلق الهاتف الأسرع شحنا في العالم



ووقالت ريلمي إن شحن الهاتف لمدة 30 ثانية فقط يكفي لاستخدام الهاتف لمدة ساعتين من التحدث.

وأجرت شركة ريلمي اختباراتها على سرعة الشحن الفائقة السرعة الجديدة، والتي كشفت أن هاتف Realme GT Neo 5، لا يسخن أكثر من 10 درجات مئوية ويمكنه تحمل 1600 شحنة من 0 في المائة إلى 100 في المائة مع الاحتفاظ بـ 80 في المائة من سعته.

Realme GT Neo 5

ويأتي هاتف Realme GT Neo 5، بسرعة شحن 240 وات، ببطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة، بينما يحتوي الإصدار الآخر الذي يدعم الشحن بقدرة 150 وات على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

Realme GT Neo 5

وعلاوة على ذلك، يأتي هاتف Realme GT Neo 5، مدعوما بمعالج كوالكوم الرائد لعام 2022 من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

Realme GT Neo 5

ويتميز هاتف Realme GT Neo 5، بكاميرا رئيسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX890 وتدعم التثبيت البصري OIS وعدسة 6P بفتحة f / 1.9، وأيضا كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة السرعة مع أداة تصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوي كاميرا الصور الشخصية على مستشعر Samsung بدقة 16 ميجابكسل وتوجد داخل فتحة ثقب مركزية في الجزء العلوي من الشاشة.

Realme GT Neo 5

وجاء هاتف Realme GT Neo 5، بشاشة من نوع 10 بت من نوع AMOLED، بقياس 6.74 بوصة، وبدقة 2772×1240 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز، وتغطي 100% من طيف الألوان DCI-P3.