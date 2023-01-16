عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث تابلت ريلمي بـ 4700 جنيه فقط

متزعلش ابنك..اشتريله
متزعلش ابنك..اشتريله أحدث تابلت ريلمي بـ 4700 جنيه فقط

أطلقت شركة ريلمي أحدث جهاز تابلت Realme Pad في الهند في عام 2021 ، في نسختين 3 + 32 جيجابايت أو 4 + 64 جيجابايت، واليوم أعلنت العلامة التجارية الآن عن التابلت في شكل جديد مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر وذاكرة تخزين.

 

يتوفر جهاز Realme Pad الآن بخيار تخزين بسعة 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، يتم تقديمه في إصدار WiFi + LTE و بألوان الجولد و الرمادي. 

 

و  يبدأ سعر التابلت Realme Pad ب 14 ألف روبية هندية أي ما يعادل 4700 جنيه مصري. 

بـ 4000 جنيه.. احصل على أحدث موبايل ريلمي Realme 10

ريلمي بتحرق أسعار.. أحدث موبايل بمواصفات جبارة بـ 3800 جنيه بس

مواصفات جهاز  Realme Pad

 

يحتوي جهاز Realme Pad على شاشة قياس 10.4 بوصة بدقة WUXGA ونسبة 82.5 % من الشاشة إلى الجسم.

ويأتي جهاز التابلت مجهز بمكبرات صوت ستريو رباعية تم ضبطها بواسطة Dolby Atmos. 

ويحتوي جهاز التابلت Realme Pad على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتم تجهيز تابلت Realme Pad بمعالج من شركة ميدياتيك Helio G80 ، يحتوي على ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.  

ويعمل تابلت Realme Pad بطارية تبلغ 7100 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 18 وات والشحن العكسي. ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11.

Realme Realme Pad جهاز تابلت ريلمي اجهزة تابلت ريلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

2080 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد

موضوعات متعلقة

لو بتظهر لك إعلانات عن حاجات بتفكر فيها.. إزاي تمنع فيسبوك من التجسس

بألوان عصرية وشبابية ..أحدث موبايل سامسونج Galaxy F04 بـ 2500 جنيه

خصم 13 ألف جنيه على موبايل سوني الجبار Sony Xperia 1 IV  

ضد جشع التجار.. عرض على أحدث موبايل شاومي بـ 2000 جنيه

خصم 50% على أحدث ساعة آبل Apple Watch

هتفكر تشتريها؟.. أول سيارة كهربائية من شاومي بـ مليون و200 ألف جنيه

هدية من سامسونج.. خصم 60% على موبايل Galaxy S20

عرض الخميس.. إلحق اشتري Nokia X30 بخصم 4200 جنيه

ترشيحاتنا

عمرو أديب: 3 لعيبة من نادي الزمالك راحوا يشيلوا شعر من جسمهم..فيديو

مصطفي عزت: مؤسسة أبو العينين الخيرية تستهدف الفئات الأكثر إحتياجا

مراسم تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني | صور

أحدث تابلت ريلمي بـ 4700 جنيه فقط

يتابعها أكثر من 20 مليونا.. الشيف اللبنانية عبير الصغير أمام الأهرامات: تعالوا لزيارة مصر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 16 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المؤلفة غادة عبد العال: «جروب الماميز» تجربتي الأولى في السينما.. وانضممت إليه على الواتساب حديثا.. وانتظروني في «البحث عن علا 2»| حوار

بمذاق مختلف عن الجاهز .. 3 طرق سريعة لعمل الكب كيك

الحقها قبل ما تنفجر .. اكتشف أعراض التهاب الزائدة الدودية

خد بالك .. علامة في الأظافر تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ