أحدث تابلت ريلمي بـ 4700 جنيه فقط

أطلقت شركة ريلمي أحدث جهاز تابلت Realme Pad في الهند في عام 2021 ، في نسختين 3 + 32 جيجابايت أو 4 + 64 جيجابايت، واليوم أعلنت العلامة التجارية الآن عن التابلت في شكل جديد مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر وذاكرة تخزين.

يتوفر جهاز Realme Pad الآن بخيار تخزين بسعة 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، يتم تقديمه في إصدار WiFi + LTE و بألوان الجولد و الرمادي.

و يبدأ سعر التابلت Realme Pad ب 14 ألف روبية هندية أي ما يعادل 4700 جنيه مصري.

مواصفات جهاز Realme Pad

يحتوي جهاز Realme Pad على شاشة قياس 10.4 بوصة بدقة WUXGA ونسبة 82.5 % من الشاشة إلى الجسم.

ويأتي جهاز التابلت مجهز بمكبرات صوت ستريو رباعية تم ضبطها بواسطة Dolby Atmos.

ويحتوي جهاز التابلت Realme Pad على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتم تجهيز تابلت Realme Pad بمعالج من شركة ميدياتيك Helio G80 ، يحتوي على ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجابايت للتخزين الداخلي قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

ويعمل تابلت Realme Pad بطارية تبلغ 7100 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 18 وات والشحن العكسي. ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11.