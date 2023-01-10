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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 4000 جنيه.. احصل على أحدث موبايل ريلمي Realme 10

بـ 4000 جنيه..احصل
بـ 4000 جنيه..احصل على أحدث موبايل ريلمي Realme 10

أطلقت شركة ريلمي Realme  الصينية الرائدة أحدث هواتف ريلمي في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية ويضم الهاتف مجموعة من المواصفات المميزة وسعر رخيص جدا، وعلى الرغم من سعره المناسب ، إلا أن الجهاز مزود بميزة رائعة مثل شاشة نوع AMOLED بجودة عرض FHD + و معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G99 SoC.  

 

مواصفات هاتف ريلمي Realme 10

 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يحتوي هاتف Realme 10 على شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ومعدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز.  

 

و يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 وواجهة مستخدم Realme UI 3.0 ويقدم ميزة Always on Display (AOD).

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يضم الهاتف معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G99 SoC ، مقترنا بسعة تصل إلى 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x ، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت. 

 

 ويحتوي هاتف Realme 10 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقوة 33 وات. ويشتمل على قارئ لبصمات الأصابع على الجانب. 

 

ويشمل هاتف Realme 10 مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر ومنفذ USB من النوع C وفتحة بطاقة microSD و دعم 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و NFC.

 

سعر هاتف ريلمي Realme 10

 

يبدأ سعر هاتف Realme 10 4G بسعر 13999 روبية في الهند أي ما يعادل 4400 جنيه مصري لمتغير 4 + 64 جيجابايت ويكلف 16999 روبية لطراز 8 + 128 جيجابايت. 

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