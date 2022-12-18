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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي بتحرق أسعار.. أحدث موبايل بمواصفات جبارة بـ 3800 جنيه بس

ريلمي بتحرق أسعار..أحدث
ريلمي بتحرق أسعار..أحدث موبايل بمواصفات جبارة بـ 3800 جنيه ب

أطلقت شركة ريلمي  الصينية أحدث هاتف لها Realme 10s رسميًا في الصين. وهو أحدث إصدار من سلسلة Realme 10 ، والتي تتضمن هواتف متعددة مثل Realme 10 (4G) و Realme 10 (5G) و Realme 10 Pro 5G و Realme 10 Pro + 5G.  

 

سعر ومواصفات هاتف Realme 10s

 

يحتوي هاتف Realme 10s على شاشة نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة بجودة عرض Full HD + ودقة 1080 × 2408 بكسل ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9 .

 

يحتوي هاتف Realme 10s على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ، وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل ، وفلاش LED. و يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 OS ، بواجهة مستخدم Realme UI 3.0.

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يعمل هاتف Realme 10s بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 810 الذي يأتي مقترنا ب 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR4x و 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت من تخزين UFS 2.2. 

ريلمي بتحرق أسعار..أحدث موبايل بمواصفات جبارة بـ 3800 جنيه بس

و يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 33 وات.

 

يوفر الهاتف ميزات أخرى مثل دعم بطاقة SIM المزدوجة و Wi-Fi 802.1ac و Bluetooth 5.2 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر. 

 

يبدأ سعر هاتف Realme 10s للإصدار سعة 8+256 جيجابايت من 158 دولاراً أمريكياً (أي ما يعادل 3870 جنيهاً مصرياً) .

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