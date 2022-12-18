ريلمي بتحرق أسعار.. أحدث موبايل بمواصفات جبارة بـ 3800 جنيه بس

أطلقت شركة ريلمي الصينية أحدث هاتف لها Realme 10s رسميًا في الصين. وهو أحدث إصدار من سلسلة Realme 10 ، والتي تتضمن هواتف متعددة مثل Realme 10 (4G) و Realme 10 (5G) و Realme 10 Pro 5G و Realme 10 Pro + 5G.

سعر ومواصفات هاتف Realme 10s

يحتوي هاتف Realme 10s على شاشة نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة بجودة عرض Full HD + ودقة 1080 × 2408 بكسل ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9 .

يحتوي هاتف Realme 10s على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ، وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل ، وفلاش LED. و يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 OS ، بواجهة مستخدم Realme UI 3.0.

يعمل هاتف Realme 10s بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 810 الذي يأتي مقترنا ب 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR4x و 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت من تخزين UFS 2.2.

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و يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 33 وات.

يوفر الهاتف ميزات أخرى مثل دعم بطاقة SIM المزدوجة و Wi-Fi 802.1ac و Bluetooth 5.2 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر.

يبدأ سعر هاتف Realme 10s للإصدار سعة 8+256 جيجابايت من 158 دولاراً أمريكياً (أي ما يعادل 3870 جنيهاً مصرياً) .