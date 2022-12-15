خصم 1200 جنيه على أفضل هاتف للطبقة المتوسطة

يقدم موقع Giztop الأجنبي كوبونات خصم على أحدث هاتف فيفو الممتاز Vivo iQOO 11 ويمكن للموقع الشحن إلى مصر مع إضافة الرسوم الضريبية ومصاريف الشحن.

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مواصفات هاتف فيفو iQOO 11

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Samsung E6 AMOLED بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم أقصى معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ودعم 1 مليار لوان ودعم خاصية HDR10 +.

ويحتوي هاتف iQOO 11 على كاميرا رئيسية من نوع Samsung GN5 بحجم 50 ميجابكسل بفتحة عدسة 1 / 1.57 بوصة، وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع ذات تركيز ثابت بدقة 8ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وتتميز إعدادات الكاميرا بدعم لميزة Pure Night View وتصوير الفيديو بدقة 4K Super Night Video لتحسين تقليل الضوضاء في كل من الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى الوضع الذي يوفر التقاط الصور شبه الفوري في Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot.

يتم تشغيل هاتف iQOO 11، بواسطة المعالج الأقوى في العالم حاليًا Snapdragon 8 Gen 2، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، يجلب ثنائي فيفو جيلا جديدا من التخزين من نوع UFS 4.0، والذي يعد أسرع من UFS 3.1 الحالي.

ويمكن لهاتف iQOO 11 تعزيز ذاكرة الوصول العشوائي بشكل أكبر مع Extended RAM 3.0، بما يصل إلى 8 جيجابايت، ونظر لكونه هاتف iQOO، فهذا يعني أن الألعاب تحتل مكانة عالية في قائمة الأولويات، لذلك قامت فيفو بتجهيز الهواتف بنظام تبريد Vapor Chamber بغرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم 4013 متر مكعب.

ويحتوي هاتف iQOO 11 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير يمكنها إعادة الشحن بسرعة 120 وات.