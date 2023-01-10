عرض النهاردة.. خصم 5000 جنيه على أفخم موبايل سامسونج S22

إذا كنت من عشاق هواتف سامسونج الفلاجشيب وتفضلها عن آيفون لكن مع ازدياد معدل التضخم العالمي فإن الأسعار في زيادة دائمة، لكن العروض والتخفيضات تقوم بإنقاذ هذه الأزمة.

وأفضل العروض على هاتف سامسونج الفلاجشيب Samsung Galaxy S22 نسخة 128 جيجابايت، موقع أمازون الأمريكي حيث يأتي الهاتف بخصم 190 دولار أي ما يعادل 5200 جنيه مصري، ليصل سعره النهائي إلى 610 دولارات أمريكية.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S22، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.1 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، يمكن أن تصل إلى ذروة سطوع 1300 شمعة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S22، ببطارية بقوة 3700 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، ويعمل بواجهة المستخدم OneUI 4.1، و نظام التشغيل أندرويد 12.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S22 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا telephoto بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 10 ميجابكسل.

يدعم تصوير الفيديوهات الـ 8K بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ 4K بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية.

أما عن الأداء فيأتي الهاتف في مصر بمعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو فهو بمثابة الجيل الجديد لمعالجات كوالكم الرائدة والتي تقدم أداء قوي لا مثيل له في هواتف الاندرويد أما عن المعالج الرسومي فيأتي من نوع Adreno 730 .