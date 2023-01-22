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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت

سعر ومواصفات جوال
سعر ومواصفات جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت

سعر ومواصفات جوال ريلمي Realme 10 Pro+.. أفضل هواتف ريلمي للفئة الرائدة والذي يأتي كمنافس لهواتف جلاكسي سامسونج، وهواتف ريدمي نوت من شاومي، حيث يتميز جوال ريلمي 10 برو بلس، بدعما للعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، لأولئك الذين يفضلون استخدام الهواتف ذات سرعة إنترنت كبيرو، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف، سنوضح لك خلال السطور التالية سعر ومواصفات جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت.

سعر ومواصفات جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت

يأتي جوال ريلمي Realme 10 Pro+ بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض Full HD + بكسل، تبلغ دقتها 1080 بكسل، يصل معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز، وتصل الشاشة إلى ذروة سطوع 800 شمعة في المتر المربع.

 

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سعر ومواصفات جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت

يتميز جوال ريلمي Realme 10 Pro+، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابيكسل مع مستشعر سامسونج من نوع ISOCELL HM6 بحجم 1 / 1.67 بوصة مع 0.64 ميكرومتر بكسل ونمط Nonapixel الذي يبلغ 9 إلى 1 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت

ويتم تشغيل جوال ريلمي Realme 10 Pro+، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 1080، والمطور من قبل شركة ميدياتك بمعمارية 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDRAX، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت.

سعر ومواصفات جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت

ويحتوي جوال ريلمي Realme 10 Pro+، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، يتميز الهاتف الرائد بفتحتين لبطاقة SIM مزدوجة، ودعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخليوية 5G، ولكن لا توجد فتحة microSD، ويضم الهاتف على ماسح بصمة الإصبع على الجانب أعلى زر الطاقة.

سعر ومواصفات جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت

ويعمل جوال ريلمي Realme 10 Pro+، بواجهة المستخدم Realme 4.0 UI خارج الصندوق، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت

يبلغ سعر جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت حوالى 100 دينار كويتي
 

سعر ومواصفات جوال ريلمي Realme 10 Pro+ في الكويت
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