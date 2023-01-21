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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 Flip في البحرين

سعر ومواصفات جوال
سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 Flip في البحرين

سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 Flip.. أحدث الهواتف القابلة للطي المنافسة لتشكيلة سامسونج الشهيرة Galaxy Z Flip، ويأتي جوال أوبو فايند أن 2 فيليب، بسعر منافس وبمواصفات خيالية تبهر محبي العلامة التجارية الصينية، لذلك سنستعرض إليك خلال السطور التالية سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 Flip في البحرين.

سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 Flip في البحرين

 

زودت أوبو جوال Find N2 Flip، بشاشة خارجية بقياس 3.26 بوصة، وتعمل بدقة 720 × 382 بكسل، تستخدم لعرض الإشعارات والهاتف مقفل كما يمكن أن تستخدم بمثابة عدسة للكاميرا الخلفية، ويتميز بشاشة داخلية مرنة من نوع AMOLED، بدقة FULL HD +، يبلغ قياسها عند فتح الهاتف 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

 

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سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 Flip في البحرين

يتم تشغيل جوال أوبو Find N2 Flip، بواسطة معالج ميدياتك المتطور Dimensity 9000+، والمطور بمعمارية 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وجاء جوال أوبو Find N2 Flip، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 Flip في البحرين

ويحزم جوال أوبو Find N2 Flip، بطارية أكبر تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة مع دعم شاحن سريع يصل إلى 44 وات، كما يتميز الهاتف بمستشعر بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز.

سعر جوال أوبو Find N2 Flip في البحرين

يتوفر جوال أوبو Find N2 Flip، في البحرين مقابل سعر يبدأ من 350 دينار بحريني، وهو متاح في اللون البنفسجي والذهبي والأسود.

سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 Flip في البحرين
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