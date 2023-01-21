سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus.. إحدى طرازات سلسلة رينو 8 من أوبو، وهي تعد أحد أفضل أجهزة أندرويد المتوسطة التي وصلت خلال عام 2022، والتي تتميز بتصميم متطور ومواصفات رائعة وإعدادات كاميرا فائقة بالإضافة إلى أداءً قويا عندما يتعلق الأمر بالوظائف وسهولة الاستخدام، وفيما يلي سنوضح لك سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في السعودية.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في السعودية

يأتي جوال أوبو Reno8 Pro Plus، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكما تدعم الشاشة معمارية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

ويتميز جوال أوبو Reno8 Pro Plus، بظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم، يندمج نتوء الكاميرا في الغلاف الخلفي للجهاز، بشكل عام، يتمتع الهاتف بمظهر أنيق وجذاب، في المقدمة، توجد سماعة أذن مدمجة مع مكبر صوت أعلى فتحة ثقب بالشاشة، مع حواف رفيعة للغاية، مما يتيح له توفير مساحة شاشة تبلغ 93.4 بالمائة من الجهاز.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في السعودية

ويتمتع جوال Reno8 Pro Plus، بكاميرا خلفية ثلاثية تأتي الرئيسية بمستشعر رئيسي من نوع Sony IMX766 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل جوال أوبو Reno8 Pro Plus، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100 Max، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في السعودية

ويحزم جوال أوبو Reno8 Pro Plus، بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، يمكن شحنها بالكامل في غصون 31 دقيقة، بفضل الشاحن السريع المرفق مع الجهاز بقدرة 80 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB Type-C 2.0.

ويعمل جوال أوبو Reno8 Pro Plus، بواجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ويتميز الجهاز بوجود مكبرات صوت استريو، ووجود ردود فعل لمسية جيدة عبر محرك خطي X-axis، ونظام تبريد فائق التطور.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في السعودية

سعر جوال أوبو Reno8 Pro Plus في السعودية



يتوفر جوال أوبو Reno8 Pro Plus، مقابل سعر حوالى 2649 ريال سعودى