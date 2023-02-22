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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Realme أفضل موبايل في العالم من حيث سرعة الشحن..100% في 9 دقائق

Realme أفضل موبايل
Realme أفضل موبايل في العالم من حيث سرعة الشحن..100% في 9 دق

تستعد شركة ريلمي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية للكشف عن هاتف Realme GT3 في 28 فبراير القادم،  في المؤتمر العالمي للهواتف النقالة (MWC) في مدينة برشلونةعلى الرغم من أن جميع الدلائل تشير إلى أن هذا هو في الأساس نسخة عالمية من هاتف ريلمي GT Neo5.  وبشكل أكثر تحديدًا ، الإصدار الذي يتم شحنه بقوة 240 وات ، فعلى الأقل هذا هو الإصدار الذي يحظى بكل الاهتمام في الإعلانات التشويقية.

 

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيتمكن هاتف Realme GT3 من شحن البطارية التي تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة بالكامل في أقل من 10 دقائق.   في الواقع ، يمكن للبطارية الشحن بالكامل في 9 دقائق و 37 ثانية.  

 

ويوضح فيديو تم نشره عن هاتف Realme GT3 أنه يقدر على ارتفاع نسبة شحن البطارية بسرعة كبيرة جدًا.  حيث تحتاج بطارية هاتف ريلمي إلى 80 ثانية فقط للانتقال من بطارية فارغة إلى 20٪. وبعد 4 دقائق ، ستكون عند 50٪ ، ثم تحتاج إلى حوالي 5 دقائق أخرى لتصل إلى 100٪.

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ويعد هاتف Realme GT3 سريع مثل هاتف Realme GT Neo5 ، بقوة شحن 240 وات. و جدير بالذكر ، أنه يوجد أيضًا طراز بسرعة شحن 150 وات (مع بطارية أكبر 5000 مللي أمبير في الساعة) ، على الرغم من أنه لا زال من غير المعروف ما إذا كان سيكون هناك طراز GT3 بقوة 150 وات متاحًا على مستوى العالم.  

 

ومن المقرر أن يتم بث حدث الإطلاق مباشرة على المحطات والصفحات الرسمية لعلامة "ريلمي" التجارية، سواء اليوتيوب YouTube الخاص بالشركة أو البث المباشر على صفحات تويتر وفيسبوك.

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