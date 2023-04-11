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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل ريلمي تشتريه في رمضان للشباب والفئة المتوسطة

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 9i

يبحث الكثير من راغبي الشراء، على هواتف ذكية بمواصفات مميزة مع أسعار مناسبة، ونظرا لأن الكثير من الهواتف تحصل على العروض والتخفيضات بمناسبة شهر رمضان، فيعتبر شراء هاتف للفئة المتوسطة هذه الأيام؛ مناسبا للغاية.  

ويعد هاتف Realme 9i من شركة ريلمي الصينية، واحدا من الهواتف المميزة التي تستهدف الشباب والفئة المتوسطة بسعر مناسب، مع مواصفات كاميرا وأداء قوي بفضل معالج Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية بسعة كبيرة. 

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 9i  في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و200 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتف ريلمي Realme 9i 

وجاء هاتف ريلمي Realme 9i بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع + IPS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية قادر على تشغيل ألعاب الفيديو والأفلام بجودة عالية دون تقطيع، مع جودة شاشة + FHD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير مخصص للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة. 

ويقدم هاتف ريلمي Realme 9i كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية تأتي بكاميرا دقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا من ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 20 ميجا بيكسل، مع ألوان الأزرق والأسود

ويعمل هاتف ريلمي Realme 9i بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، ، والمبني على عملية 6 نانومتر، مع مودم  4G LTE، وذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128  جيجا بايت، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

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