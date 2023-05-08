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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 43% على أحدث سماعات سامسونج Galaxy Buds2

خصم 43%..اشتري أحدث
خصم 43%..اشتري أحدث سماعات سامسونج Galaxy Buds2 بسعر زهيد

أطلقت شركة Samsung India هذا الصيف "Fab Grab Fest" في 1 مايو مع بعض العروض الحصرية ، والآن أصبح مهرجان التسوق على قدم وساق. 

و لدى الشركة أجهزة تلفزيون وأجهزة معروضة ، وبالطبع العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والملحقات ، وهي الأشياء التي نهتم بها.

 

ومن أفضل العروض على سماعات سامسونج الجديدة Samsung  Galaxy Buds2 حيث يتوفر عليها خصم في سامسونج الهند بقيمة 43% ليصل سعرها بعد الخصم إلى 8000 روبية هندية أي ما يعادل 2960 جنيه مصري تقريبا.

خصم 43%..اشتري أحدث سماعات سامسونج Galaxy Buds2 بسعر زهيد

مواصفات سماعات سامسونج Samsung Galaxy Buds 2

 

تزود سامسونج سماعة سامسونج Samsung  Galaxy Buds 2  بميزات عديدة  مقابل هذا السعر، حيث إنها تأتي مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC) ، وبلوتوث 5.2 ، وأدوات التحكم باللمس ، والتبديل السريع بين الأجهزة المختلفة ، كما تحتوي علبة الشحن على موصل USB من نوع C ، وتتوفر أيضا تقنية الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى بطارية عملاقة يصل عمرها إلى حوالي 5 ساعات مع تفعيل ميزة  ANC ، و 7 ساعات من العمل مع إيقاف تشغيل ميزة ANC.

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العيب الوحيد في سماعة سامسونجSamsung  Galaxy Buds 2  هو تطبيق Galaxy Wearable ، وهو مطلوب لتغيير معظم الإعدادات وتثبيت تحديثات البرامج الثابتة ، وهو متاح فقط على نظام أندرويد، جدير بالذكر أنه  يمكن إقران السماعات بأي جهاز بلوتوث، واستخدام عناصر التحكم باللمس لـ ANC وبعض الميزات الأخرى، ولكن هذا ليس الخيار الأفضل إذا لم يكن لديك هواتف أندرويد أو أجهزة تابلت على الإطلاق.

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