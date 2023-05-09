لو ناوي تشتري.. أفضل هواتف سيتم إطلاقها من Oppo و Nokia

تستعد شركتي نوكيا Nokia وأوبو Oppo لإطلاق هواتف جديدة في الفترة القادمة ، حيث كشفت أحدث التسريبات عن التفاصيل والمواصفات .

فكشفت أحدث التسريبات عن هاتف Oppo A98 5G ، حيث حصل على شهادات متعددة وآخرها تسريب ضخم للمواصفات، كما تخطو نوكيا قفزة إلى الأمام بإصداراتها الجديدة من الهواتف الذكية - Nokia C300 و C110. من المقرر إطلاق هذين الجهازين قريبًا في الولايات المتحدة ، وتم الكشف عن المواصفات الرسمية.

مواصفات هاتف Oppo A98 5G

الآن يمكننا إلقاء نظرة أفضل على الجهاز القادم مع صور مسربة عالية الدقة. الهاتف مصور بلونين - أزرق وأسود ، بتصميم مميز في الخلف ، أسفل جزيرة الكاميرا.

وفقًا للتسريب السابق ، سيكون لدى هاتف Oppo A98 5G شاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة عالية الدقة مع معدل تحديث يبلغ + 120 هرتز.

وسيعمل هاتف Oppo A98 5G بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية ٣

نوع Snapdragon 695 ، مقترنًا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين.

تشتمل ورقة المواصفات أيضًا في هاتف Oppo A98 5G كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ، جنبًا إلى جنب مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ووحدة عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو بدقة 32 ميجابكسل في فتحة مثقوبة.

ويحتوي هاتف Oppo A98 5G على بطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط ، وسيعمل بنظام Android 13 مع واجهة المستخدم ColorOS.

ما زلنا لا نملك أي معلومات عن الأسعار والتوافر ، ولكننا سنبقيك على اطلاع مع ظهور التفاصيل.

مواصفات هواتف Nokia القادمة

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما تقدمه هذه الهواتف الذكية. يتمتع كل من Nokia C300 و C110 بمقاومة IP52 للماء والغبار يعد Nokia C300 الأكثر تقدمًا بين الهاتفين.

يأتي مزودًا بقدرات 5G ، مما يعني سرعات إنترنت أسرع واتصال أكثر سلاسة.و الهاتف أيضًا مقاوم للماء والغبار IP52 ، وهو ميزة إضافية لأولئك الذين يتنقلون دائمًا.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة ، والتي من المفترض أن تمنحك بطارية كافية لتستمر طوال اليوم. ومع ذلك ، فإنه يأتي مع Android 12 ، والذي قد يكون بمثابة كسر للصفقات بالنسبة لبعض الذين يفضلون إصدار أندرويد أحدث.

فيما يتعلق بالكاميرا ، يحتوي هاتف Nokia C300 على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ، والتي يجب أن تكون مناسبة بما يكفي لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. و تحتوي وحدة الكاميرا الخلفية على مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يجب أن يمنحك هذا الإعداد تنوعًا كافيًا لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة. تبلغ مساحة التخزين الداخلية بسعة 32 جيجا بايت فقط ، ولكن يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD. من ناحية أخرى ، يعد Nokia C110 خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية. كما أن لديها إمكانات 5G ، وهو أمر مثير للإعجاب بالنسبة لنقطة سعرها. الجهاز أيضًا مقاوم للماء والغبار IP52 ، تمامًا مثل Nokia C300.

يحتوي هاتف Nokia C110 على بطارية أصغر تبلغ 3000 مللي أمبير في الساعة ، ولكن يجب أن تظل كافية ليدوم يومًا كاملاً مع الاستخدام المعتدل. يعد إعداد الكاميرا أكثر أساسية ، مع كاميرا رئيسية واحدة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل ، و يحتوي الهاتف أيضًا على 32 جيجا بايت من التخزين الداخلي مع مساحة تخزين قابلة للتوسيع.

يوفر كل من Nokia C300 و C110 ميزات رائعة في نقاط السعر الخاصة بهما. إذا كنت تبحث عن جهاز أكثر تقدمًا بقدرات كاميرا أفضل وبطارية أكبر ، فقد يكون Nokia C300 هو الخيار الأفضل.

ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم ميزانية محدودة وما زلت تريد إمكانات 5G ، فإن Nokia C110 يستحق بالتأكيد التفكير. في الآونة الأخيرة ، عرضت التسريبات أيضًا هواتف Nokia XR30 المرتقب. في كلتا الحالتين ، من المتوقع أن توفر أحدث هواتف نوكيا الذكية أداءً موثوقًا ومتانة تشتهر بها العلامة التجارية.