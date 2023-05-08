Nokia تطرح هاتفين جديدين بأسعار معقولة

اشتهرت نوكيا Nokia بهواتفها الذكية القوية والموثوقة منذ عقود ، والآن تخطو الشركة قفزة إلى الأمام بإصداراتها الجديدة من الهواتف الذكية - Nokia C300 و C110. من المقرر إطلاق هذين الجهازين قريبًا في الولايات المتحدة ، وتم الكشف عن المواصفات الرسمية.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما تقدمه هذه الهواتف الذكية. يتمتع كل من Nokia C300 و C110 بمقاومة IP52 للماء والغبار يعد Nokia C300 الأكثر تقدمًا بين الهاتفين.

يأتي مزودًا بقدرات 5G ، مما يعني سرعات إنترنت أسرع واتصال أكثر سلاسة.و الهاتف أيضًا مقاوم للماء والغبار IP52 ، وهو ميزة إضافية لأولئك الذين يتنقلون دائمًا.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة ، والتي من المفترض أن تمنحك بطارية كافية لتستمر طوال اليوم. ومع ذلك ، فإنه يأتي مع Android 12 ، والذي قد يكون بمثابة كسر للصفقات بالنسبة لبعض الذين يفضلون إصدار أندرويد أحدث.

فيما يتعلق بالكاميرا ، يحتوي هاتف Nokia C300 على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ، والتي يجب أن تكون مناسبة بما يكفي لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. و تحتوي وحدة الكاميرا الخلفية على مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يجب أن يمنحك هذا الإعداد تنوعًا كافيًا لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة. تبلغ مساحة التخزين الداخلية بسعة 32 جيجا بايت فقط ، ولكن يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD. من ناحية أخرى ، يعد Nokia C110 خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية. كما أن لديها إمكانات 5G ، وهو أمر مثير للإعجاب بالنسبة لنقطة سعرها. الجهاز أيضًا مقاوم للماء والغبار IP52 ، تمامًا مثل Nokia C300.

يحتوي هاتف Nokia C110 على بطارية أصغر تبلغ 3000 مللي أمبير في الساعة ، ولكن يجب أن تظل كافية ليدوم يومًا كاملاً مع الاستخدام المعتدل. يعد إعداد الكاميرا أكثر أساسية ، مع كاميرا رئيسية واحدة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل ، و يحتوي الهاتف أيضًا على 32 جيجا بايت من التخزين الداخلي مع مساحة تخزين قابلة للتوسيع.

يوفر كل من Nokia C300 و C110 ميزات رائعة في نقاط السعر الخاصة بهما. إذا كنت تبحث عن جهاز أكثر تقدمًا بقدرات كاميرا أفضل وبطارية أكبر ، فقد يكون Nokia C300 هو الخيار الأفضل.

ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم ميزانية محدودة وما زلت تريد إمكانات 5G ، فإن Nokia C110 يستحق بالتأكيد التفكير. في الآونة الأخيرة ، عرضت التسريبات أيضًا هواتف Nokia XR30 المرتقب. في كلتا الحالتين ، من المتوقع أن توفر أحدث هواتف نوكيا الذكية أداءً موثوقًا ومتانة تشتهر بها العلامة التجارية.