إذا كنت ترغب شراء هاتف جديد من العلامة التجارية نوكيا Nokia وتخشى غلاء الأسعار، فإنه يوجد عرض رائع على هاتف نوكيا Nokia G60 5G، والذي يعد من أفضل هواتف نوكيا بأعلى المواصفات والإمكانيات.

فلحسن الحظ يتوفر هاتف نوكيا Nokia G60 5G في موقع أمازون إنجلترا بسعر مناسب جدا حيث يتوفر عليه خصم بقيمة 50 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 1900 جنيه مصري تقريبا) ، ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 199 جنيه إسترليني.

بكاميرا 50 ميجابكسل..خصم 1900 جنيه على موبايل Nokia الرائد

مواصفات هاتف نوكيا Nokia G60 5G

يعمل هاتف Nokia G60 5G بواسطة وحدة معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو متر ثماني النواة، مع وحدة معالج رسوميات من نوعAdreno 619، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4GB أو 6GB جيجابايت رام مع مساحة تخزين 64GB أو 128GB ، ويدعم زيادة الذاكرة من خلال بطاقة microSDXC.

يأتي هاتف Nokia G60 5G مع شاشة نوعها IPS LCD بقياس 6.58 بوصة ودقة عرض 1080x2408 بكسل مع ذروة سطوع 400 شمعة لكل بوصة، وطبقة حماية من زجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5.

يقدم هاتف نوكيا Nokia G60 5G ، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ، والثانية فائقة الاتساع ultrawide بدقة 5 ميجابيكسل والثالثة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.

يحتوي هاتف Nokia G60 5Gعلى بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات كما أنه يعمل بنظام أندرويد 12 .