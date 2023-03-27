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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شهر الكرم.. خصم 4500 جنيه على أسطورة سامسونج S21

شهر الكرم..خصم 4500
شهر الكرم..خصم 4500 جنيه على أسطورة سامسونج S21

إذا كنت ترغب شراء هاتف جديد من العلامة التجارية سامسونج Samsung وتخشى غلاء الأسعار، فإنه يوجد عرض رائع على أسطورة هواتف الفلاجشيب، الذي اكتسحت مبيعاته السوق وهو هاتف Galaxy S21 FE 5G والذي يعد من أفضل هواتف سامسونج بأعلى المواصفات والإمكانيات.

 

فلحسن الحظ يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G في موقع ebay بسعر مناسب جدا حيث يتوفر عليه خصم بقيمة 150 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري تقريبا) ، ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 450 دولار أمريكي.

شهر الكرم..خصم 4500 جنيه على أسطورة سامسونج S21

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G

 

جاء هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.

 

ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .  


ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G  بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت.


ويحتوى هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G على بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي ، ونظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 13 ، واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.

سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 FE 5G Snapdragon

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