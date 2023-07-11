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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تستعد لطرد عدد كبير من الموظفين

مايكروسوفت تستعد
مايكروسوفت تستعد لطرد عدد كبير من الموظفين مع بداية السنة

أعلنت شركة مايكروسوفت في تطور مفاجئ للأحداث، عن موجة جديدة من فصل وتسريح الموظفين، تؤثر بشكل أساسي على أقسام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.

يأتي هذا بعد أشهر قليلة من إعلان الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا عن تخفيض 10 آلاف موظف، والذي كان من المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية مارس. 

وكشف الخبر عن هذه الحركة الإضافية في فصل الوظائف عندما قام العديد من الموظفين بتحديث ملفاتهم الشخصية على LinkedIn ليعكسوا وضعهم كجزء من جولة الفصل الجديدة.

وأكد متحدث باسم مايكروسوفت التعديلات الحديثة على القوى العاملة، مشيرا إلى أن "التعديلات التنظيمية والقوى العاملة هي جزء ضروري وروتيني من إدارة أعمالنا. وسنستمر في إعطاء أولوية الاستثمارات في المجالات النموذجية الاستراتيجية لدعم مستقبل عملائنا وشركائنا". 

وبينما تضمن البيان بعض التركيز على الدافع وراء فصل الموظفين، فإنه لا يزال غير واضح لماذا تم استهداف هذه الأقسام الخاصة بالتحديد.

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وعلى الرغم من هذه التسريحات، فإن وضع مايكروسوفت المالي لا يزال قويًا في عام 2023، فخلال الستة أشهر الماضية، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 40.74% مذهلة.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يعزى هذا الاتجاه الصعودي، على الأقل جزئيًا، إلى استثمار مايكروسوفت في عمليات الذكاء الاصطناعي. 

وقد أدركت الشركة إمكانات الذكاء الاصطناعي، وقراراتها الاستراتيجية في هذا المجال دفعت بأرباحها بشكل ملحوظ.

وليست مايكروسوفت الشركة الوحيدة التي تستفيد من ثورة الذكاء الاصطناعي، فقد شهدت أسهم الشركات التقنية الأخرى ارتفاعًا كبيرًا بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي. 

على سبيل المثال، شهدت Nvidia ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 194.61% في عام 2023، وصلت إلى ذروة قياسية.

وبينما قد تثير أخبار جولة الفصل الأخيرة قلق بعض الأشخاص، فإن مايكروسوفت تؤكد أن كل ذلك يهدف لزيادة التركيز الاستراتيجي على المجالات النموذجية. 

بالإضافة إلى أدائها المالي القوي، فإن الشركة تعبر بوضوح عن التزامها بالبقاء في المقدمة. 

ومع اقتراب نهاية السنة المالية لمايكروسوفت في 31 مارس 2023، ارتفع صافي ربح الشركة إلى 18.3 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي.

وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر الإعلان عن أرباح الربع الرابع لمايكروسوفت، والذي من المقرر إصداره في نهاية هذا الشهر.

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