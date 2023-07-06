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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إلى اللقاء تويتر..تطبيق Threads المنافس له وصل..التحميل مجاني هنا

تطبيق Threads منافس
تطبيق Threads منافس تويتر

تمثل وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا كبيرًا من حياتنا، فنحن نقضي الكثير من الوقت على منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر وتيك توك. والآن، هناك لاعب جديد في اللعبة، فقد أطلقت Meta التي يترأسها مارك زوكربيرج تطبيقًا يدعى ثريدز Threads كبديل لتويتر بناءً على طلب المستخدمين. إليكم التفاصيل.

ميتا تطلق تطبيق ثريدز Threads لمنافسة تويتر


اشترى إيلون ماسك تويتر في نهاية عام 2022 بقيمة 44 مليار دولار، وأصبح الرئيس التنفيذي وبدأ في إجراء تغييرات على الفور، وأعجب بعض المستخدمين بتلك التغييرات، لكن آخرين لم يفعلوا. وكانت الحد الأقصى لعرض التغريدات الذي تم إدخاله الأسبوع الماضي غير محبوب بشكل خاص. وهذا أدى إلى خروج العديد من المستخدمين من المنصة. ورأت Meta التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام أن هذا قادم.

وكانوا قد عملوا بالفعل على منصة تدعى Threads للتنافس مع تويتر، ويعد ثريدز Threads تطبيقًا للمحادثة النصية يرتبط بإنستجرام، يتيح للمستخدمين الاتصال بأصدقائهم ومتابعيهم الأقرباء بطريقة أكثر حميمية. والآن، هذه المنصة متاحة، ويمكن تسجيل الدخول إليها ببساطة عن طريق الضغط على زر.

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كيفية استخدام Threads
 

إذا كنت ترغب في استخدام Threads، كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات أو متجر Google Play. وبعد ذلك، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

- افتح التطبيق وانقر على "تسجيل الدخول باستخدام إنستجرام".
- إذا كان لديك بالفعل تطبيق إنستجرام مثبتًا على جهازك، سيقوم Threads بتسجيل الدخول تلقائيًا.
- إذا لم يكن لديك تطبيق إنستجرام المثبت، سيطلب منك تثبيته. بمجرد تثبيت التطبيق، يمكنك تسجيل الدخول إلى Threads.
- بمجرد تسجيل الدخول، يمكنك بدء إرسال رسائل إلى أصدقائك الأقرباء.

"من المنطقي أن يكون Threads هو أفضل بديل لتويتر حاليًا. فالتطبيق يشبه تويتر في كثير من الأشياء، بدءًا من التصميم وانتهاءً بالميزات. في الواقع، من المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى حرب قانونية بين الشركتين في المستقبل. كما هو معروف، فإن Meta لا تتردد في نسخ ميزات وتصاميم منافسيها. على سبيل المثال، فإن ميزة القصص في إنستجرام، التي يستخدمها الكثيرون وتحظى بشعبية كبيرة، كانت في السابق مأخوذة من سناب شات، وعلى الرغم من الاعتراضات، حققت نجاحًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن يحقق زوكربيرج نجاحًا مماثلاً مرة أخرى.

رابط تحميل تطبيق Threads

لتحميل تطبيق Threads اضغط هنا

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