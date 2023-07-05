الحق سجل في تطبيق إنستجرام المنافس لتويتر قبل أي حد

كان إنستجرام Instagram يعمل على منافس لتويتر يحمل الاسم Threads ، والذي تسرب قبل بضعة أسابيع. والآن، يبدو أن الشركة على استعداد لإطلاقه في الأيام أو الأسابيع القادمة بشكل رسمي.

تتوفر تطبيق Instagram Threads الرسمي من Meta الآن للطلب المسبق على متجر تطبيقات Apple، مما يدل على أن الإطلاق قريب. وبينما لم تكشف الشركة عن تاريخ الإطلاق بعد، فإن القائمة على متجر التطبيقات تكشف أن التطبيق قد يتم إطلاقه في 6 يوليو، خلال بضعة أيام فقط. ويقال إن Instagram Threads ستتكامل مع بروتوكول وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزي الذي يستخدمه Mastodon، ويسمى ActivityPub.

ويقول الوصف الرسمي للتطبيق على قائمة متجر التطبيقات: "Threads هو المكان الذي تجتمع فيه المجتمعات لمناقشة كل شيء من الموضوعات التي تهمك اليوم إلى ما سيكون في الاتجاه غدًا. أيًا كان ما يهمك، يمكنك متابعة والتواصل مباشرة مع المبدعين المفضلين لديك وغيرهم من الذين يحبون نفس الأشياء - أو بناء جمهور وفي لنفسك لمشاركة أفكارك وآرائك وإبداعك مع العالم".

ومن غير المعروف ما إذا كانت الشركة ستتبنى إطلاقًا بطيئًا للمستخدمين، والذي من المرجح أن يحدث. لذلك، على الرغم من أن التطبيق قد يكون متاحًا للتنزيل من 6 يوليو، لن يتمكن الجميع من النشر على المنصة من تلك التاريخ.

وكان تويتر يواجه العديد من المشاكل مع المنصة، خاصة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها. وعلى الرغم من وجود مشاكل مع سياسات مراقبة المحتوى، فقد واجهت المنصة العديد من المشاكل التقنية خلال الأسابيع الأخيرة. وبالنظر إلى حالة تويتر في هذه الأيام، يبدو أنها الوقت المناسب لإطلاق منتج منافس.