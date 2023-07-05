منافس تويتر.. ميتا تطلق تطبيق «ثريدز» للتدوينات الصغيرة

كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق شركة ميتا لـ تطبيق "ثريدز" للتدوينات الصغيرة، قائلا: إن تويتر حاليا في تراجع مستمر؛ نتيجة فرضه لقوانين جديدة ويتغير، ولكن ميتا لديها خبرة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وإدارة منصاتها، إضافة إلى التفكير التجاري الخاص بـ إيلون ماسك المالك الحالي لتويتر.

وأضاف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر الفضائية “الأولى”، أن شركة “ميتا” ستطلق تطبيقا جديدا سيكون منافسا لتويتر، موضحا أن هناك الكثير من المشاهير الذين لم يقوموا بشراء العلامة الزرقاء الخاصة بتويتر؛ نتيجة فرض رسوم عليها، وانتقلوا من تويتر إلى منصات أخرى؛ بسبب فرض القيود التي يقوم بها إيلون ماسك.

وأشار المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن منصة تويتر تحتاج إلى تطوير أكثر، لافتا إلى أن مؤسس شركة تويتر أطلق تطبيقا منذ عام 2019 يطلق عليه “بلو سكاي”، والذي هو مبني على تقنية “البلوك تشين”، وهي أحدث تقنية موجودة الآن، وتمنح الحماية الكاملة لجميع مراحل التشفير.