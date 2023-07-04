ضربة قوية لـ تويتر.. ميتا تنافس بتطبيق جديد يشبهه تماما

أفادت تقارير صحفية في الأيام الأخيرة بأن مالك موقع تويتر، إيلون ماسك، أطلق مزاحا في تغريدة حول محاكمة محتملة بينه وبين مالك موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، في الميدان الروماني القديم "الكولوسيوم".

لكن على أرض الواقع، يبدو أن زوكربيرغ يستعد فعلا لتوجيه ضربة قوية لـ تويتر، من خلال طرح تطبيق جديد للمدونات الصغيرة يطلق عليه اسم Threads، والمتوقع أن يصل السوق يوم الخميس.

ويأتي إعلان زوكربيرغ بعد أيام من إعلان ماسك فرض قيود جديدة قد تحد من عدد المشاركات التي يراها المستخدمون على تويتر.

وفي حال صدقت التوقعات، فإن هذه ستكون ضربة جديدة لتويتر، الذي يواجه انخفاضًا في الإيرادات وتحديات تكنولوجية، ومشاكل مرتبطة بتسريح آلاف الموظفين منذ تولي ماسك الشركة.

ووفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، يمكن لتطبيق ميتا الجديد أن يتم ربطه بإنستغرام والحفاظ على نفس اسم المستخدم، مما سيمنح التطبيق الجديد قوة بدء كبيرة، ويستفيد من القاعدة الكبيرة للمستخدمين التي يمتلكها إنستغرام.

وتتوقع بعض التقارير أن يكون تطبيق زوكربيرغ Threads هو البديل الذي يبحث عنه بعض مستخدمي تويتر منذ استحواذ ماسك على الموقع في أكتوبر الماضي.

وفي النهاية، إذا نجح تطبيق Threads في الدخول إلى سوق المدونات الصغيرة بنجاح، فإن ذلك سيكون ضربة جديدة لتويتر وتحديًا لمنافسيه الآخرين مثل فيسبوك وأنستغرام وواتسآب وتيك توك ويوتيوب.