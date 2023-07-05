بعد انتهاكه لبيانات الخصوصية.. أول تعليق من إيلون ماسك على تطبيق Threads 

شركة "ميتا" المالكة لكل من "واتس آب" و "فيسبوك" و "انستجرام" على وشك إطلاق تطبيق جديد مخصص لنصوص القصيرة مماثل في عمله لتويتر وهو مدرج حاليًا في متجر آبل Apple App Store و جوجل بلايGoogle Play Store ، في إشارة إلى إطلاق وشيك.

وفقا لتقرير موقع indianexpress المنصة الجديدة المتخصصة في التدوينات القصيرة أثارت ضجة و جدلًا بشأن سياسة الخصوصية الخاصة بها التي وصفت بأنها انتهاك لحرية وبيانات المتسخدمين.

Threads

تكشف القائمة الرسمية على متجر آبل أن تطبيق Threads سوف يجمع بيانات مستخدميه عن الصحة واللياقة والشؤون المالية وجهات الاتصال وسجل التصفح والاستخدام والموقع وسجل البحث والمعرفات والمعلومات المهمة الأخرى.

لمن لا يعرف قدمت Apple خاصية ملصقات بيانات الخصوصية في عام 2020 ، والتي تتطلب من جميع صانعي التطبيقات الكشف عن المعلومات التي يجمعونها. تنشر Apple بعد ذلك هذه المعلومات بتنسيق يسهل فهمه للمستخدم العادي الغير متخصص في التقنيات.

توفر آبل من خلال هذه الميزة وهذه السياسة شفافية أكبر أمام العملاء وتعطي صورة واضحة عن مقدار البيانات التي قد يجمعها التطبيق. تتوفر ملصقات الخصوصية عبر منتجات وخدمات آبل المختلفة، بما في ذلك نظام تشغيل iOS و iPadOS الخاص بالآيباد و macOS و tvOS و watchOS.

وفقًا لقائمة متجر تطبيقات آبل، سيتم إطلاق "انستجرام ثريدز" في 6 يوليو لأجهزة آيفون iPhone. سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول باستخدام بيانات دخول Instagram الخاصة بهم ، ومتابعة مستخدمين آخرين ، وكتابة رسائل قصيرة، وإعادة نشر المنشورات ، والمشاركة في المدونات الصغيرة ، على غرار ما يمكن للمستخدم فعله على Twitter.

سياسة الخصوصية التي يتبعها انستجرام ثريدز لم تسلم من تعليقات "إيلون ماسك" مالك تويتر، عندما أعرب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي عن تحفظاته بشأن أذونات الوصول الكثيرة جدا لتطبيق ثريدز، علق على الفور "ماسك".

قام دورسي بمشاركة لقطة شاشة لقائمة أذونات الوصول لتطبيق ثريدز الموجودة على متجر تطبيقات آبل، والتي عرضت كل ما يستطيع التطبيق الجديد الوصول له من بيانات، وقام بالتغريد ، "كل خيوطك تخصنا". انضم إليه إيلون ماسك أيضًا وعلق على المنشور بـ "نعم".