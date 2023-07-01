مش هتحتاج جوجل drive.. طريقة جديدة لنقل تاريخ محادثات whatsapp من موبايل قديم

رغم التطورات السريعة التي يجريها "ميتا" إلى تطبيق الدردشة الفورية “واتس آب” WhatsApp مع طرح إمكانيات بين الحين والآخر إلا أنه ظل بعيب كبير مقارنة بتطبيقات المراسلة مثل Facebook Messenger أو Telegram. بدلاً من تخزين محادثاتك في تخزين سحابي، في الخادم ، يتم حفظ سجل رسائلك فقط في التخزين المحلي لهاتفك الذكي.

WhatsApp

وفقا لتقرير موقع androidpolice عدم وجود تخزين سحابي لكل سجلات الدردشات جعل استرجاع محادثاتك أمر صعب جدا في حالة استخدام الأجهزة المتعددة كما يعني أيضًا أن إلغاء تثبيت التطبيق أو تثبيته على هاتف جديد يتطلب منك البدء بسجل نظيف أو استعادة نسخة احتياطية سابقة يدويًا.

على هواتف Android ، وسيط الاسترجاع يكون من خلال Google Drive. الآن الوضع تغير وشركة ميتا فطنت للمشكلة، وأصبح يمكنك نقل نسخة احتياطية من جهاز إلى آخر ، دون الحاجة إلى Google Drive، فقط عن طريق الـ QR كود.

كما أعلن WhatsApp على صفحته بموقع تويتر Twitter ، يمكنك الآن نقل محفوظات المحادثات الخاصة بك من هاتف إلى آخر مباشرة ، دون الحاجة إلى تحميل تلك النسخة الاحتياطية على Google Drive. سيسمح لك ذلك بإعداد تطبيق WhatsApp على هاتف جديد بلا متاعب.

حتى في حالة تأجيلك عمل النسخ الاحتياطية من Google Drive أو قمت بإيقاف تشغيلها كليا، لن تكون قادرًا على نقل الرسائل فحسب ، بل أيضًا كل الصور ومقاطع الفيديو ، وستبدأ من حيث توقفت تمامًا على هاتفك القديم.

الشرط الفعلي الوحيد لإجراء هذا النقل هو أنك بحاجة إلى نفس نظام التشغيل مثل هاتفك السابق. إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android ، فستتمكن من نقل كل بياناتك بسهولة إلى جهاز أندرويد جديد، وإذا كان لديك iPhone ، فستتمكن فقط من النقل إلى iPhone جديد.