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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

القصة الكاملة لـ مواجهة قتالية بين إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

العداء بين ماسك
العداء بين "ماسك" و "زوكربيرج"

في واقعة غريبة من نوعها، اتفق اثنان من أقطاب التكنولوجيا في العالم وهما  إيلون ماسك  مالك تويتر و مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، على قتال بعضهم البعض في مباراة داخل قفص حديدي.

بداية العداء بين "ماسك" و "زوكربيرج"

في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت Meta خطط للموظفين بأنها على وشك إطلاق منصة اجتماعية جديدة مصممة خصيصا للتنافس مع Twitter ، حسبما قالت مصادر لبي بي سي، من خلال المنصة الجديدة يسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها بالفعل على Instagram وبالتالي سيكون التطبيق الجديد في تكامل مع كل من فيسبوك وانستجرام ويمكن تسجل الدخول إليه عبر فيسبوك أو انستجرام أيضا، وبالتالي من المرجح جدا سحب البساط من تحت أقدام تويتر الذي اشتهر بكونه خاص بالتدوينات القصيرة السريعة، وله طابع خاص يميزه.

 العداء بين "ماسك" و "زوكربيرج"

يمكن أن تتحول الشبكة الجديدة التي تحمل اسم كودي P92 - إلى منافس أكبر لتويتر المملوك لرجل الأعمال الملياردير  إيلون ماسك  و أيضا منافسا لا يستهان به أمام شبكات BlueSky أو Mastodon.

تفاصيل المعركة القتالية

نشر ماسك تغريدة له على تويتر مفاده أنه "على استعداد لخوض معركة في قفص" مع زوكربيرج، فيما رد عليه زوكربيرج ، رئيس شركة Meta المالكة لكل من فيسبوك و إنستجرام ، من خلال لقطة شاشة مأخوذة لتغريدة "ماسك" مع تسمية توضيحية مكتوب فيها "أرسل لي الموقع".

وقال متحدث باسم ميتا لبي بي سي: "القصة تتحدث عن نفسها"، فيما  رد ماسك على رد زوكربيرج بقوله: "فيغاس أوكتاجون"، ولمن لا يعرف تعتبر هذه المنطقة مسيجة ومستخدمة في مباريات بطولات "يو إف سي" (UFC) أي الفنون القتالية المختلطة وهي رياضة قتالية تمزج بين عدد كبير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، تسمح القوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشرة ويقع مقر UFC في لاس فيجاس ، نيفادا.

 العداء بين "ماسك" و "زوكربيرج"

كما غرد ماسك ، الذي يبلغ من العمر 52 عامًا ليؤكد على التزامه بالدخول في عراك واقتتال مع "مارك" : "لدي هذه الخطوة القتالية الرائعة التي أسميها" The Walrus" أي الفظ وهو حيوان، حيث استلقي فوق خصمي ولا أفعل شيئًا"، وفي وقت لاحق ، قام بتغريد مقاطع فيديو قصيرة لحيوانات الفظ التي تعتبر من أكبر الحيوانات الثديية التي تعيش في البر والبحر.

كما غرد ماسك أيضا : "أنا لا أمارس الرياضة أبدًا ، باستثناء التقاط أطفالي ورميهم في الهواء"، ورغم تغريدات "ماسك" الكثيرة عن نيته الجادة على خوض هذه التجربة رفضت إدارة "تويتر" التصريح بأي تعليق للإعلام.

في غضون ذلك ، كان زوكربيرغ البالغ من العمر 39 عامًا يتدرب بالفعل في مركز فنون القتال المختلطة (MMA) وفاز مؤخرًا ببطولات جيو جيتسو.

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 العداء بين "ماسك" و "زوكربيرج"

إيلون ماسك يبدأ التدريبات 

يقوم "ماسك" حاليا بالتدريبات الشاقة قبل خوضه المواجهة مع غريمه "مارك"، وبالفعل تم تصوير إيلون ماسك المبتدئ في فنون الدفاع عن النفس وهو يقوم بحركات قتالية خلال جلسة تدريبية "مرتجلة" لمباراة القفص المحتملة مع مارك زوكربيرج.

قام المدون  والباحث في علوم الذكاء الاصطناعي والحاصل على الحزام الأسود Jiujitsu البرازيلي ، Lex Fridman ، بالتغريد بصور لماسك وهو يحمله ويقلبه على ظهره، معلقا "لقد أجريت جلسة تدريبية مرتجلة مع ماسك لبضع ساعات". وأضاف في منشور لاحق "أنا معجب جدا بقوته وقوته ومهارته ، وثبات قدميه على الأرض، لقد كانت ملحمة، وكان ذلك ممتعًا!"

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