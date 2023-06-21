إطلاق ستارلينك وإنشاء قاعدة صناعية بالهند.. هذه خطط إيلون ماسك بعد لقائه بـ«مودي»

قال رجل الأعمال، إيلون ماسك إن شركته تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تتطلع إلى الاستثمار في الهند في أقرب وقت ممكن، مشيرا أنه يأمل في جلب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، Starlink ستارلينك إلى الهند أيضًا.

وبحسب وكالة رويترز فإن تصريحات ماسك جاءت عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيويورك، كما قال مصدر لرويترز في وقت سابق إن ماسك سيطلع مودي على خططه لإقامة قاعدة صناعية في الهند.

وزار عدد من المسئولين في شركة تسلا الهند الشهر الماضي، وأجروا محادثات مع الوزراء في الحكومة الهندية حول إنشاء قاعدة تصنيع للسيارات والبطاريات في الهند.

وأشار ماسك إلى أن الهند لديها إمكانات قوية لمستقبل للطاقة المستدامة بما في ذلك الطاقة الشمسية ، وحزم البطاريات الثابتة ، والمركبات الكهربائية، مضيفا أنه يأمل في جلب خدمة Starlink إلى الهند.

وعبر ماسك عن إعجابه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث قال “إنه يهتم حقًا بالهند لأنه يدفعنا للقيام باستثمارات كبيرة في الهند ، وهو شيء نعتزم القيام به. نحن نحاول فقط معرفة التوقيت المناسب”، مؤكدا على أن “الهند لديها إمكانات واعدة أكثر من أي دولة كبيرة في العالم”.

وردا على سؤال من الصحفيين حول خطة تسلا للاستثمار في الهند قال ماسك : "أنا واثق من أن تسلا ستكون في الهند في أقرب وقت ممكن"، وأضاف" أود أن أشكر رئيس الوزراء على دعمه ونأمل أن نتمكن من إعلان شيء في المستقبل غير البعيد".

وصرح ماسك الشهر الماضي بأن تسلا ستختار على الأرجح موقعًا لمصنع جديد بحلول نهاية هذا العام ، مضيفًا أن الهند مكان مثير للاهتمام لمصنع جديد. وفقا لـ رويترز فإن الشركات الأمريكية تحتاج إلى تقليل الاعتماد على الصين كقاعدة تصنيعية في مواجهة التوترات بين واشنطن وبكين.