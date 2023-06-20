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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. إيلون ماسك يؤكد فشل هجوم أوكرانيا المضاد

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أيد الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، مقالا للمستثمر ورجل الأعمال ديفيد ساكس يري فيه أن الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا يتعثر.

ونشر ساكس مقالا على تويتر، اليوم الثلاثاء، مدعيا أنه "أصبح من الواضح أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل في تحقيق أي من أهدافه المعلنة في الأصل”.

وأضاف أن "رهان واشنطن على أن كييف ستكون قادرة على دحر المكاسب الإقليمية الروسية وقطع الجسر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم وجعلها تدخل في مفاوضات لم يؤت ثماره”.

وقال ساكس:” على العكس من ذلك، من المرجح أن يكون هناك طريق مسدود، أو حتى أن روسيا ستأخذ المزيد من الأراضي وتكسب الحرب".

كما قارن الوضع في أوكرانيا بالحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، التي انتهت بانسحاب فوضوي للقوات الأمريكية في عام 2020.

وكتب ساكس: "من الجدير بالذكر أن الجمهور الأمريكي كان مطمئنا طوال عقدين من الزمن أننا ننتصر في أفغانستان"، مضيفا أن أي اعتقاد بأن الجيش المحلي "يقف" في وجه طالبان انهار في غضون أسابيع قليلة فقط.

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وأضاف: "لسوء الحظ، يبدو أننا نتجه نحو نوع مماثل من النتائج في أوكرانيا، السؤال الوحيد هو متى سيتمكن بايدن من إدامة حرب بالوكالة كان من الممكن تجنبها بسهولة".

ويبدو أن ماسك يتفق مع رأي ساكس في أوكرانيا، وكتب تعليقا على تويتر: “بالضبط”.

في الوقت نفسه، أشار ساكس إلى أدلة جديدة تظهر أن موسكو وكييف كان بإمكانهما التوصل إلى اتفاق في بداية الصراع العام الماضي، في إشارة إلى مسودة معاهدة بشأن الحياد والضمانات الأمنية لأوكرانيا التي عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أوكرانيا ماسك إيلون ماسك روسيا الهجوم الأوكراني المضاد كييف

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