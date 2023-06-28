للحفاظ على الأطفال والمراهقين.. ميتا تطلق عددًا من الميزات الأبوية لـ ماسنجر

أضافت شركة Meta ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وماسنجر أدوات جديدة لـ ماسنجر، والتي ستسمح للآباء برؤية الرسائل الخاصة بأبنائهم والتحكم في كيفية استخدام الأبناء من الأطفال والمراهقين لـ ماسنجر .

وبحسب موقع Engadget فإن ميتا ستمكن الآباء من من عرض مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم على التطبيق ، إلى جانب إعدادات الخصوصية والأمان الخاصة بهم، كما سيتمكنون من معرفة من يمكنه مراسلة أطفالهم ومن يمكنه رؤية قصصهم.

وستتيح ميتا للآباء إمكانية الحصول على إشعارات بالتغييرات التي تطرأ على قائمة جهات اتصال الأطفال والمراهقين وأي تغييرات يقوم بها أطفالهم على إعدادات الخصوصية والأمان الخاصة بهم، وإذا أبلغ أطفالهم عن مستخدم ما ، فيمكن للوالدين أيضًا الحصول على إشعار في حالة إذا اختار الطفل أو المراهق مشاركة المعلومات معهم.

وقالت شركة ميتا إن هذه ليست سوى الدفعة الأولى من أدوات الإشراف الأبوي القادمة إلى Family Center ، وأنها تخطط لإضافة المزيد خلال العام المقبل.

وحتى هذه اللحظة فإن الأدوات الجديدة التي أتاحتها شركة ميتا لتطبيق الدردشة ماسنجر يمكن استخدامها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في الوقت الحالي ، وتعتزم ميتا توسيع نطاق هذه الأدوات إلى عدد كبير من دول العالم في الأشهر المقبلة.



وإلى جانب الميزات الأبوية الجديدة، أتاحت ميتا Meta إشعارًا للمراهقين عند قضاء 20 دقيقة على تطبيق Facebook فيسبوك لحثهم على تعيين حدود زمنية يومية.