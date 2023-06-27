جنون.. ماسك يوبخ سناتور أمريكي بسبب تصريحات حول قتل الروس

انتقد رجل الأعمال الأمريكي والمدير التنفيذي لشركة “تويتر”، إيلون ماسك، السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، لتصريحاته حول مقتل الروس.

وكتب ماسك، في تغريدة على “تويتر”: ”كان من الجنون والقسوة من جانبه أن يقول مثل هذا الشيء".

وفي وقت سابق، قال السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، خلال اجتماع مع زيلينسكي في كييف، إن الروس "يموتون"، وأن الولايات المتحدة لم تنفق أبدا أموالا بنجاح في مساعدة أوكرانيا.

من جانبه، أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليمات بفتح قضية جنائية بعد تصريحات جراهام حول وفاة الروس.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية محاولة تبرير تصريحات ليندسي جراهام، بأنها ساخرة.