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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمرد روسيا.. لماذا احتفت به أمريكا في صمت

أمريكا
أمريكا

كان الرد العام من قبل واشنطن حذرًا  على الأحداث الروسية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال المسؤولون، إن الولايات المتحدة لم يكن لها دور في الصراع، مصرين على أن هذا شأن داخلي لروسيا،  ممتنعين  عن التعليق على ما إذا كان يمكن أن يؤثر  ذلك على الحرب في أوكرانيا.

ويظهر أن  السبب، هو تجنب فتح فرصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستفادة من خطاب المسؤولين الأمريكيين وحشد الروس من خلال إلقاء اللوم على خصومه الغربيين.

حتى الرئيس جو بايدن، المعروف بابتعاده عن نقاط الحوار ، ظل على رأيه.

وقال بايدن للصحفيين يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لم يشاركا.

وقال بايدن، إنه أجرى مكالمة فيديو مع الحلفاء خلال عطلة نهاية الأسبوع وأنهم جميعًا متزامنون في العمل لضمان عدم منح بوتين "أي عذر لإلقاء اللوم على الغرب" أو الناتو.

وذكر بايدن "أوضحنا أننا لسنا متورطين. لا علاقة لنا بذلك". 

وكان هذا جزءًا من صراع داخل النظام الروسي.

ورفض بايدن ومسؤولو الإدارة تقديم تقييم فوري لما قد تعنيه انتفاضة مجموعة فاجنر التي استمرت 22 ساعة بالنسبة لحرب روسيا في أوكرانيا، أو بالنسبة لرئيسها يفجيني بريجوزين أو لروسيا نفسها.

وقال بايدن: "سنواصل تقييم تداعيات أحداث نهاية هذا الأسبوع والآثار المترتبة على روسيا وأوكرانيا. ولكن لا يزال من السابق لأوانه التوصل إلى نتيجة نهائية حول إلى أين يتجه ذلك".

وذكر  بوتين، في أول تصريحات علنية له منذ التمرد ، إن "أعداء روسيا" كانوا يأملون أن ينجح التمرد في تقسيم روسيا وإضعافها ، لكنهم أخطأوا في الحسابات". ووصف الأعداء بأنهم "النازيون الجدد في كييف ورعاتهم الغربيون وغيرهم من الخونة ".

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف، إن روسيا تحقق فيما إذا كانت أجهزة المخابرات الغربية متورطة في تمرد بريجوزين.

صحف أمريكية الولايات المتحدة أوكرانيا لروسي فلاديمير بوتين

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