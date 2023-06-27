وسط المخاوف من الأزمة في روسيا.. ارتفاع قوي لأسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، والتي طغى عليها المخاوف بسبب حالة عدم الاستقرار في روسيا، واحتمال انقطاع إمدادات على أثر المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.24 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 10 سنتات إلى 69.47 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وصعد برنت 0.5% وزاد غرب تكساس الوسيط 0.3% أمس يوم الاثنين.



والجدير بالذكر أن يوم السبت شهد تفادياً لاشتباك بين موسكو وقوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحين بكثافة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.

وأثار التحدي شكوكاً وبعض المخاوف، بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.

وتراجع المعروض بالفعل في أذهان المستثمرين، بسبب تعهد السعودية بخفض الإنتاج من يوليو.