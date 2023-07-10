آخر التحديثات في ستيكر واتساب..الطريقة هنا

ستصدر منصة التراسل الشهيرة "واتساب"WhatsApp تحديثًا جديدًا يتضمن ميزة اقتراح “للستيكر” و يتم تطبيق التحديث، الإصدار 2.23.14.16، حاليًا على المستخدمين التجاريين الذين يشاركون في برنامج Google Play Beta.

تم إدخال الستيكر على "واتساب" لأول مرة عام 2018 كوسيلة مرحة وتعبيرية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

وقد تم منح المستخدمين أيضًا خيار استيراد حزم الستيكر التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات الطرف الثالث. كانت المتطلبات الأساسية لهذه الستيكر هي ربطها برموز تعبيرية معينة.

والآن، تسعى "واتساب" إلى الاستفادة من هذا المتطلب عن طريق إدخال ميزة بحث الستيكر للاختبار من قبل بعض المستخدمين المختارين.

في التحديث التجاري الأحدث، سيلاحظ المستخدمون ستيكر جديدة فوق لوحة المفاتيح. تعرض هذه الستيكر المرتبطة بالرموز التعبيرية المدخلة في شريط الدردشة، مما يجعل من الأسهل من أي وقت العثور على الستيكر المناسب وإرساله في أي موقف.

للتحقق مما إذا كانت هذه الميزة متاحة لك، نوصي بتنزيل حزمة الستيكر "Cuppy" من متجر الستيكر المدمج وكتابة رمز تعبيري في شريط الدردشة. إذا تم تمكين ميزة اقتراح الستيكر لحساب "واتساب" الخاص بك، فسوف تتمكن من استخدام الستيكر الجديدة وإرسال الملصق المطلوب بسرعة.

توفر هذه الميزة فوائد كبيرة، خاصة مع زيادة عدد الملصقات المثبتة. يمكن أن يكون العثور على ملصقات محددة في مجموعة واسعة تحديًا، لكن ميزة اقتراح الملصقات تسريع العملية وتوفير الوقت للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه الميزة مع الملصقات من الطرف الثالث، على الرغم من أن قد يكون من الضروري إجراء تعديلات على حزم الملصقات لتمكين الدعم.

وفي إضافة إلى هذه الميزة الجديدة، يعمل "واتساب" أيضًا على ميزة فلترة قائمة الدردشة، وميزة مشاركة فيديو عالي الجودة. وربما يتم توسيع هذه الميزة للمستخدمين الذين يستخدمون إصدار "واتساب" لنظام التشغيل iOS في المستقبل.