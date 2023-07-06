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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يخترقك فورا ويسرق حساباتك البنكية.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب

تحذير عاجل لمستخدمي
تحذير عاجل لمستخدمي واتساب

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من حيلة يستخدمها “الهاكرز” ومقرصني الإنترنت لاختراق حسابات تطبيق WhatsApp واتساب والوصول لبيانات المستخدمين ومن ثم سرقة البيانات البنكية الخاصة بهم. 

 

وبحسب صحيفة The Indian Express فإن الهاكرز يرسلون رسالة عشوائية لأعداد كبيرة من مستخدمي واتساب تحتوي على رابط لتطبيق شبيه لتطبيق واتساب "الوردي" يسمى WhatsApp Pink وتقنع المستخدمين بضرورة تحميله على أنها تحديث لـ واتساب أو إصدار جديد. 

تحذير عاجل .. 5 حيل يستخدمها الهاكرز لسرقة واتساب WhatsApp

وبمجرد النقر فوق الرابط فإن الهاكرز يكون باستطاعتهم السيطرة على جميع بيانات المستخدم، بالإضافة إلى إرسال نفس الرسالة إلى جميع جهات الاتصالات الخاصة لاستهدافهم أيضا للايقاع بأكبر عدد من الضحايا. 

 

وفقا للصحيفة فإن العديد من الجهات الأمنية في أكثر من دولة قد حذرت أيضا من ارتفاع أعداد الضحايا الذين تم الاستيلاء على أموالهم بهذه الطريقة، ونصحت بتجنب محتوى الرسائل المشبوهة وتلك التي تجتوي على روابط مزيفة، معتبرة إياه من أنه اتجاه جديد لارتكاب جرائم إلكترونية يتم استخدامه من قبل المحتالين. 

 

ونصح خبراء الأمن السيبراني أنه عندما يقوم أي مستخدم بتنزيل WhatsApp Pink عبر الرابط المرسل إليه ، فإن مرسل الرسالة يحصل على الوصول إلى البيانات من العميل ويسبب خسائر مالية لهم بسهولة. 

 

ويجب تنزيل واستخدام WhatsApp واتساب فقط من مصادر مشروعة مثل متجر Google Play لهواتف أندرويد ومتجر App Store لهواتف آيفون، وعدم تحميل تطبيق Pink WhatsApp “واتساب الوردي”، كونه نسخة مزيفة يتم بها خداع المستخدمين، بالإضافة إلى عدم فتح أي روابط داخل الرسائل إلا بعد التأكد تماما من مصدر الرابط. 

 

 

 

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