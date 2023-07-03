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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل .. 5 حيل يستخدمها الهاكرز لسرقة واتساب WhatsApp

حيل يستخدمها الهاكرز
حيل يستخدمها الهاكرز لسرقة واتساب WhatsApp

يمكن لقراصنة الإنترنت أو “الهاكرز” التحكم في جهازك من خلال رسالة بسيطة تتلقاها عن طريق رابطًا في واتساب ينقلك إلى موقع ويب تم إنشاؤه لتوزيع البرامج الضارة أو سرقة كلمات المرور أو حتى الحصول على بيانات للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك. 

 

وبحسب موقع Gearrice فإن الشيء الرئيسي هو معرفة كيفية اكتشاف تلك الرسائل المزيفة ، ولكن من الملائم أيضًا تحديث كل شيء وأن يكون لديك برامج أمان، حيث تكمن الفكرة في الاستعداد لمواجهة التهديدات التي قد تعرض خصوصيتنا للخطر بطريقة أو بأخرى عند استخدام واتساب على الهواتف الذكية أو في إصدار الويب، ويمكن اكتشاف هذه الرسائل المزيفة من خلال 5 حيل يقوم الهاكرز باستخدامها : 

 

1- روابط مشبوهة 


العلامة الأولى هي عندما تحتوي هذه الرسالة على رابط قد يجعلنا مرتابين، وهذا هو بالضبط ما يمكن أن يجعل رسالة واتساب خطيرة ، نظرًا لأن النقر فوق هذه الروابط يمكن أن ينتهي بنا المطاف على موقع ويب مزيف ، أو تنزيل ملف تلقائيًا أو حتى يتعين علينا تسجيل الدخول.

 

وإذا رأيت أن للرسالة رابطًا غريبًا ومشبوهًا ، فمن الضروري أن تتجنب فتحه، وغالبًا ما يكون هذا رابطًا مختصرًا، ويجب حينها اتخاذ الاحتياطات.

 

2- رقم مجهول

 

يجب أن ترى الرقم الذي تم إرسال هذه الرسالة منه، على الرغم من أنه ليس شيئًا يجب أخذه في الاعتبار بنسبة 100٪ ، نظرًا لأنه قد يكون أحد أفراد العائلة أو صديق إلا أنها علامة يمكن أن تكون مفيدة لمنع المشاكل.

 

وإذا تلقيت رسالة من رقم غير معروف ، بشكل أساسي من رقم أجنبي ، فاحذر لأنه قد يكون عملية احتيال، وبالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك تحليل الرسالة جيدًا ومعرفة ما إذا كانوا يطلبون منك بيانات ، أو لديك رابط ، وما إلى ذلك. كل هذا سيساعدك على اكتشاف عمليات الاحتيال.

 

3- رسالة للعروض والتخفيضات


وهناك نوع شائع جدًا من رسائل واتساب المزيفة تشتمل على تقديم عروض معينة على بعض المنتجات أو التخفيضات، ويمكن لهذه الرسالة أن تقدم لك خصمًا للشراء من موقع معروف لجذب انتباهك ، حتى تقرأ الرسالة وتتفاعل.

 

وفي بعض الحالات ، سيطلب منك "الهاكرز" تنزيل شيء ما للوصول للعرض، وسيطلبون منك ببساطة بعض المعلومات لإرسال ما تلقيته، وما يبحثون عنه هو الحصول على معلومات شخصية وسوف يعرضون خصوصيتك للخطر دون أن تدرك ذلك.

 

4- طلب التحقق 


عملية الاحتيال التي يمكن أن تستهدف مستخدمي واتساب هي طلب رمز التحقق، حيث سيرسلون لك رسالة يطلب منك رمزًا تمكنت من تلقيه عبر WhatsApp واتساب أو البريد أو ببساطة لتنفيذ إجراء للتحقق من شيء ما من حسابك ، من خدمة أو منصة عبر الإنترنت. 

 

وفي الأساس ، ما يبحثون عنه هو سرقة كود المصادقة الثنائية بالإضافة إلى وضع كلمة المرور ، من الشائع بشكل متزايد اتخاذ خطوة ثانية لإدخال الحساب، وسيحتاج "الهاكرز" إلى تلك الخطوة الثانية. 

 

5- رسالة عامة


وفي هذه الحالة ، ما ستكتشفه هو رسالة يُرى أنها موجهة لكثير من الأشخاص، وإنه نسخ ولصق ، وربما تمت ترجمته بشكل خاطئ وغريب بعض الشيء ، حيث يوجه الكثير من الأشخاص لمحاولة الخداع وسرقة البيانات بطريقة أو بأخرى، ومن المهم أن تتجنب النقر أو التفاعل.

وليس من الصعب عادةً اكتشافها ، حيث سترى دائمًا شيئًا غريبًا في الرسالة، ومع ذلك ، يعمل مجرمو الإنترنت باستمرار على تحسين تقنياتهم لسرقة المعلومات أو التسلل إلى الفيروسات أو التحكم في الأجهزة.

 

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