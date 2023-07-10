كيف تعرف إذا حظرك أحدهم في واتساب WhatsApp ؟

من الأمور التي قد تحير مستخدمو تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp التحقق من ما إذا قد تم حظرهم من قبل أحد الأشخاص، وعلى الرغم من أنه يمكن التوصل لمعرفة هذا الأمر من خلال عدد من الطرق والاستنتاجات المختلفة إلا أنها ليست أكيدة بنسبة 100 %.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن هناك بعض الإشارات الدالة على أن شخصًا ما قد قطع الاتصال بك تماما أو حظرك، وإذا لم تسمع شيئًا عن شخص ما لفترة من الوقت ، فقد يكون من السهل الافتراض أنه قطع العلاقات، ولكن يمكن أن يكون مشغولًا فقط.

وفي تطبيق واتساب WhatsApp فإنه لا توجد طريقة مباشرة للتحقق مما إذا تم حظرك ، ولن تتلقى أي إشعارات تشير إلى حدوث ذلك، ولكن هناك بعض العلامات التي قد تساعدك على استنتاج أنه قد تم حظرك.

عدم التمكن من إجراء المكالمات أو عدم تلقيها نهائيا

وإذا قام شخص ما بحظرك ، فلن يُسمح لمكالماتك بالمرور، ولكن قد يكون هناك بعض التفسيرات مثل أن الشخص قد لا تكون لديه إشارة أو هاتفه مغلق، ولكن إذا استمر هذا الأمر لفترة طويلة فقد يكون مؤشر للحظر فعلا.

عدم التحقق من إستلام الرسائل الخاصة بك

إذا قام شخص ما بحظرك ، فسيتم وضع علامة على رسائلك على أنها مرسلة ولكن لم يتم استلامها أو فتحها ، ولكن يجب على المستخدمين أيضًا توخي الحذر عند استنباط هذه النتيجة حيث أن هذه الطريقة حيثيمكن أن تحدث أيضًا عندما لا يكون لدى الشخص اتصال بالإنترنت، ويمكن التحقق من حالة رسالتك المرسلة من خلال شخص آخر للتأكد من الأمر بشكل أدق.

واتساب لن يسمح بإضافة جهة الاتصال إلى الجروبات أو مجموعات الدردشة

وإذا استنتجت أنه تم حظرك من قبل شخص ما فلن يمكنك إضافة جهة الاتصال الخاصة به أو ادخاله لأحد الجروبات أو مجموعات الدردشة المختلفة.

أما إذا كنت تريد حظر شخص ما على واتساب WhatsApp فيمكنك اتباع الخطوات الآتية :

افتح دردشة واتساب WhatsApp مع جهة الاتصال التي تريد حظرها

انقر فوق الاسم في الجزء العلوي من الدردشة

قم بالتمرير لأسفل حتى ترى خيار الحظر أو الإبلاغ عنهم

حدد هذا ثم انقر فوق حظر



وفي حالة التراجع عن حظر شخص ما عن طريق الخطأ فيمكنك فعل الخطوات الآتية: