عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض لقطة.. موبايل Note 12 الأسطوري بـ5300 جنيه فقط

عرض لقطة..موبايل
عرض لقطة..موبايل Note 12 الأسطوري بـ 5300 جنيه فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو خاصة مع Amazon Prime Day.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف شاومي Redmi Note 12 4G في موقع أمازون إنجلترا، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 142 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 5300 جنيه مصري ).

عرض لقطة..موبايل Note 12 الأسطوري ب 5300 جنيه فقط

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12

 

يعمل هاتف  شاومي Redmi Note 12  بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية حيث يأتي من نوع Snapdragon 685 بدقة تصنيع 6 نانومتر مع معالج رسومي من نوعAdreno 619 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 .

أحدث موبايلات نوكيا.. بسعر 600 جنيه فقط

بسعر 2000 جنيه فقط.. اشتري موبايل شاومي Poco

ويتميز هاتف شاومي Redmi Note 12 بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.67 بوصة بجودة عرض FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل مع دعم معدل التحديث الذي يبلغ 120 هرتز بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3  .

ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 كاميرا خلفية ثلاثية تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وكاميرا ثانية ultrawide  بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع وجود فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابكسل.

كما تبلغ سعة البطارية في هاتف شاومي Redmi Note 12 حوالي 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 33 وات.

Note Redmi Note 12 Redmi Note 12 4G Amazon Amazon Prime Day شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

في حدود 2000 جنيه..أحدث موبايل نوكيا للمراهقين والشباب

أسطورة رينو من Oppo تسجل أعلى مبيعات

انخفاض كبير في التعامل مع ChatGPT .. اعرف السبب

قاهر السامسونج.. خصم لن يتكرر على الأسطورة وأحدث موبايل Google Pixel 7a

مايكروسوفت تستعد لطرد عدد كبير من الموظفين

بـ 370 جنيها فقط.. اشتري أحدث سماعة شبيهة Apple AirPods

بسعر 2000 جنيه فقط.. اشتري موبايل شاومي Poco

بسعر رمزي وإيربودز هدية ..Oppo تطلق أحدث موبايل لها

ترشيحاتنا

«البحوث الإسلامية» يعلن إطلاق مسابقة «بنت الأزهر الوافدة» بالتعاون مع مدن البعوث

بيراميدز يصدم الأهلي بشأن صفقة مصطفى فتحي

ارتفاع محدود في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر جميع المسلمين من دخول الولايات المتحدة

الرقابة المالية تصدر 3 قرارات تنفيذية لبدء التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي 

صدى البلد يكشف التشكيل الكامل للأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

فيديو

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

من السجدة إلى قسم الشرطة.. قصة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ