عرض لقطة.. موبايل Note 12 الأسطوري بـ5300 جنيه فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو خاصة مع Amazon Prime Day.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف شاومي Redmi Note 12 4G في موقع أمازون إنجلترا، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 142 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 5300 جنيه مصري ).

عرض لقطة..موبايل Note 12 الأسطوري ب 5300 جنيه فقط

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12

يعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية حيث يأتي من نوع Snapdragon 685 بدقة تصنيع 6 نانومتر مع معالج رسومي من نوعAdreno 619 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 .

ويتميز هاتف شاومي Redmi Note 12 بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.67 بوصة بجودة عرض FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل مع دعم معدل التحديث الذي يبلغ 120 هرتز بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 .

ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 كاميرا خلفية ثلاثية تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وكاميرا ثانية ultrawide بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع وجود فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابكسل.

كما تبلغ سعة البطارية في هاتف شاومي Redmi Note 12 حوالي 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 33 وات.