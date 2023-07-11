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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 2000 جنيه فقط.. اشتري موبايل شاومي Poco

بسعر 2000 جنيه فقط..اشتري
بسعر 2000 جنيه فقط..اشتري موبايل شاومي Poco

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف شاومي Poco C50 في موقع Flipkart، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 5499 روبية هندية (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري ).

بسعر 2000 جنيه فقط..اشتري موبايل شاومي Poco


مواصفات هاتف شاومي Poco C50

 

يأتي هاتف شاومي Poco C50 مع شاشة نوعها IPS LCD قياس 6.52 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل ، مع معدل تحديث قياسي 60 هرتز.

يعمل هاتف شاومي Poco C50 بنظام أندرويد  12 مع واجهة مستخدم من MIUI من ويستخدم معالج من ميدياتك MediaTek Helio A22 بتكنولوجيا الـ 12 نانومتر مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت ومساحة تخزين داخلي 32 جيجابايت قابلة للتوسيع من خلال فتحة بطاقة microSD.

يحزم هاتف Poco C50 بطارية من الليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويسحن بقوة 19 وات فقط، أي أنه يشحن ببطء شديد.

بالنسبة لمحبي التصوير والتقاط الذكريات، يأتي هاتف شاومي Poco C50 بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف ، إحداهما مستشعر عمق ، والأخرى كاميرا مع فتحة عدسة عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل f / 2.0، كما يوجد أيضًا ماسح ضوئي لبصمات الأصابع وفي المقدمة، نجد في الجهة الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

يتميز هاتف شاومي Poco C50 بملمسه الناعم الرقيق، لأنه يشبه الجلد من جهة اللوحة الخلفية، الهاتف مقاوم لرذاذ الماء بفضل طلاء خاص.

شاومي POCO C50 مواصفات هاتف شاومي Poco C50 العروض flipkart

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