توأم الـiPhone 14 Pro.. اشتري موبايل Realme C55 بـ4000 جنيه فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أن بعض مواقع التسويق الالكتروني تواصل تقديم العروض أونلاين خلال شهر يوليو الحالي.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف ريلمي Realme C55 في موقع Flipkart الهندي، حيث يبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 10999 روبية هندية (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري ).

توأم الـ iPhone 14 Pro..اشتري موبايل Realme C55 ب 4000 جنيه فقط



مواصفات هاتف Realme C55

تم طرح هاتف ريلمي Realme C55 مع dynamic island باسم Mini Capsule مثل هواتف iPhone 14 Pro.

فهو مزود بشاشة من نوع LCD عالية الجودة بقياس 6.72 بوصة FHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويتميز هاتف Realme C55 أيضًا بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويأتي ب 3 كاميرات - صورة شخصية بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

كما إن هاتف Realme C55 مزود بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G88 SoC مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت يمكن زيادتها فعليًا بمقدار 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.