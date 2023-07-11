في حدود 2000 جنيه..أحدث موبايل نوكيا للمراهقين والشباب

أعلنت شركة نوكيا عن إطلاق أرخص هواتفها الذكية لهذا العام 2023 التي تنافس بشدة في سوق الهواتف الذكية ومن أبرزها هاتف Nokia C12 Pro.

طرحت نوكيا Nokia هذا الأسبوع خيارًا جديدًا باللون البنفسجي لهاتفها الذكي Nokia C12 Pro.

هاتف Nokia C12 Pro

يتميز هاتف Nokia C12 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.3 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 1600×720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ويقدم هاتف Nokia C12 Pro كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل مزودة بفلاش LED. ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل مع نوتش في منتصف الشاشة.

ويعمل هاتف Nokia C12 Pro بمعالج صيني ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A1، بدقة تصنيع 28 نانومتر، مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. ويعمل الهاتف الذكي بنظام Android 12 Go Edition.

ويحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G ، كما أنه مقاوم للغبار و الماء وفقا لمعيار IP52.

يبلغ سعر هاتف Nokia C12 Pro مبلغ 6999 روبية هندية أي ما يعادل 2590 جنيه مصري.