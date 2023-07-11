بسعر رمزي وإيربودز هدية ..Oppo تطلق أحدث موبايل لها

أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة أخيرًا عن هاتف Oppo A78 4G كأحدث جهاز يتم الإعلان عنه من قبل العلامة التجارية في إندونيسيا.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A78 4G

كما كان متوقعًا ، يتضمن A78 4G العديد من التغييرات الملحوظة بالمقارنة مع نظيره 5G ، بما في ذلك شاشة نوع AMOLED أصغر بقياس 6.43 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز وجودة FHD + ، ويعما بمعالج مع معالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 680 وشحن أسرع بقوة 67 وات.

يتميز هاتف Oppo A78 4G بنفس تصميم الجزء الخلفي مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ووحدة عمق بدقة 2 ميجابكسل ، ويتضمن أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يتم تغطية السوفت وير بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 13.1 ونظام التشغيل Android 13 في حين يبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

يتوفر Oppo A78 4G في ألوان الأخضر و الأسود ويأتي في إصدار واحد بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. يتم تعيين السعر عند 236 دولارً ، وسيحصل المشترون في إندونيسيا أيضًا على زوج مجاني من Enco Buds2 باللون الأبيض مع عملية الشراء من متجر Oppo الرسمي على الإنترنت.