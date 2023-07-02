بسعر غير متوقع.. أرخص هواتف أوبو Oppo في السوق

يعد هاتف Oppo A16K واحدا من أرخص هواتف شركة أوبو بسعر يناسب الكثير من المستخدمين سواء من فئة الشباب أو محدودي الدخل، كما يقدم مواصفات جيدة بدءا من الشاشة و الكاميرا إلى بطارية كبيرة ومعالج يقدم أداء سريع يلبي الاحتياجات التكنولوجية الأساسية.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A16K في السوق المصري بسعر يبدأ من 4 آلاف و 195 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف أوبو Oppo A16K بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع "نوتش" على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A16K كاميرا خلفية أحادية بمسشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية تأتي بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجرا مكالمات الفيديو، مع ألوان الأزرق، والأبيض، والأسود.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A16K بمعالج من نوع Helio G35 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية يدعم 4G VoLTE ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد .

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A16K على بطارية بقوة 4230 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ شحن microUSB، مع شريحة SIM مزدوجة وWi-Fi 5، والبلوتوث 4.2، ونظام تحديد المواقع GPS، مع منفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس.