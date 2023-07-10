لو معاك موبايل شاومي.. إزاي تحافظ على عمر البطارية لأطول فترة

تعرف هواتف شاومي بميزاتها الرائعة وأدائها المميز، ولكن هناك مجالًا يمكن أن تتعثر فيه أحيانًا وهو عمر البطارية. إذا كنت تبحث عن الحصول على أقصى استفادة من بطارية هاتف شاومي الخاص بك، فإليك بعض النصائح:

طرق لتحسين عمر بطارية هاتف شاومي

1. تعطيل الميزات الغير ضرورية

إحدى أكبر مصادر استنزاف البطارية في هاتفك شاومي هي الميزات الغير ضرورية. مثل البلوتوث وGPS وNFC يمكن أن تستنزف بطارية هاتفك إذا لم تكن تستخدمها. لذلك، تأكد من تعطيل هذه الميزات عندما لا تستخدمها.

لتعطيل الميزة، انتقل إلى الإعدادات> الإعدادات الإضافية> أوقف تشغيل الميزات التي لا تحتاجها.

2. تشغيل وضع توفير الطاقة

وضع توفير الطاقة هو طريقة رائعة لتمديد عمر بطارية هاتفك. عند تشغيل وضع توفير الطاقة، سيقلل هاتفك من أدائه ويقيد الأنشطة الخلفية. وهذا يمكن أن يوفر لك كمية كبيرة من عمر البطارية.

لتشغيل وضع توفير الطاقة، انتقل إلى الإعدادات> البطارية> وضع توفير الطاقة> تشغيل.

3. استخدام وضع الظلام

إذا كان لديك شاشة AMOLED، يمكن استخدام وضع الظلام لتحسين عمر بطارية هاتفك الشاومي . وذلك لأن شاشات AMOLED تستخدم قدرًا أقل من الطاقة لعرض البكسلات السوداء. لذلك، إذا قمت بالتبديل إلى وضع الظلام، فستتمكّن من توفير بعض عمر البطارية.

لتمكين وضع الظلام، انتقل إلى الإعدادات> العرض> السمة> الظلام.

4. خفض سطوع الشاشة

طريقة أخرى لتحسين عمر بطارية هاتفك شاومي هي خفض سطوع الشاشة. كلما كانت شاشتك أكثر سطوعًا، كلما استخدمت بطارية أكثر. لذلك، إذا استطعت، حاول خفض سطوع الشاشة إلى مستوى مريح.

لضبط سطوع الشاشة، اسحب الشاشة من الأعلى واسحب مؤشر سطوع الشاشة إلى اليسار.

5. تحديث برامج هاتفك

تطرح شاومي بشكل مستمر تحديثات برامج MIUI لهواتفها. تشمل هذه التحديثات في كثير من الأحيان تحسينات البطارية التي يمكن أن تساعد على تحسين عمر بطارية هاتفك. لذلك، تأكد من الحفاظ على برامج هاتفك محدثة.

للتحقق من وجود تحديثات البرامج، انتقل إلى الإعدادات> حول الهاتف> إصدار MIUI> التحقق من التحديثات.

6. استخدام الباور بانك

إذا وجدت أن بطارية هاتفك لا تدوم لفترة طويلة بعد كل الخطوات السابقة، يمكنك دائمًا استخدام الباور بانك وهو عبارة عن شواحن محمولة يمكن أن تساعد في تمديد عمر بطارية هاتفك.

7. إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها

يمكن أن تستنزف التطبيقات التي تعمل في الخلفية بطارية هاتفك. لذلك، فمن الجيد إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها.